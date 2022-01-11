Масштабна пожежа знищила сотню будинків у Чилі [ Редактировать ]
Масштабна пожежа знищила сотню будинків у Чилі. Спалахнуло в нетрях - передмісті Ікіке. Забудова там здебільшого несанкціонована, без дотримання жодних пожежних норм. Очевидці зафільмували, як із кварталу підіймаються язики полум'я та клубочиться густий чорний дим. Унаслідок займання - без даху над головою залишилися чотири сотні людей. Влада пообіцяла надати їм притулок.
по теме
Першим зайнялося медичне обладнання, далі - тканини. І за лічені хвилини уже палало все. У той час там перебувало семеро ковідних хворих та п'ятеро медпрацівників.
За даними місцевої поліції, полум'я знищило один житловий будинок. Також пошкодило припарковані неподалік автівки.
Трагедія сталася два дні тому у шестиповерховому заміському комплексі відпочинку. Троє людей через займання вистрибнули з вікна.
Спершу повідомляли про 19 загиблих. Та згодом виявилося, що їх 17. Однак ця статистика ще може змінитися. Адже понад пів сотні людей зазнали поранень.
Наймасштабніша за останні 30 років пожежа сталася в Нью-Йорку. У районі Бронкс горів багатоквартирний будинок. Понад дві сотні рятувальників не могли приборкати полум'я впродовж кількох годин.