Десятеро людей загинули в Південно-Африканській республіці через повені. Сотні - втратили домівки. Стихія вдарила по східному узбережжю країни. Через рясні зливи - річки вийшли з берегів і затопили околиці. Найбільше постраждало передмістя пів мільйонного міста Східного Лондона. На думку науковців, причиною посилення повеней та посух у регіоні - є зміна клімату.

Хуселва Ранджі, представниця влади провінції: