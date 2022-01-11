Бен Аффлек назвал худшие в жизни съемки [ Редактировать ]
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Известный актер Бен Аффлек заявил, что съемки в "Лиге справедливости" Зака Снайдера стали его "худшим опытом" в кино. Об этом он рассказал в интервью Los Angeles Times.
Это был плохой опыт из-за стечения обстоятельств: моей собственной жизни, моего развода, слишком долгого отсутствия, противоречивых планов, а затем личной трагедии Зака (дочь Снайдера Отем покончила жизнь самоубийством в 2017 году − ред. ) и повторных съемок.
Пое го словам, это был "худший" и "ужасный" опыт, заключивший все, что ему не нравилось.
Он также отметил, что не считает Лигу справедливости плохой картиной. По словам актера, в той конкретной ситуации фильм особой роли не играл.
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