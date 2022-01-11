Вони скинулися й купили.... старовинний палац! Три львівські родини вирішили придбати, аби врятувати Підгорецький маєток - біля Стрия. Не плутайте із його тезкою - Підгорецьким замком. Аби віднайти автентичні меблі та оздоблення, новим господарям довелося помандрувати схожими палацами.

Який вигляд має маєток зараз? І скільки грошей на нього витратили? Христина Гашенко все знає.

Підгорецький палац. Майже повний тезка Підгорецького замку, де знімали відомий кіношедевр "Три мушкетери". За новенькими дверима - вже відремонтовані великі та просторі зали. Однак, поки-що із шістдесяти кімнат встигли відновити лише 7. Палац має багату історію, але бідну спадщину.

Маєток двічі був у власності знатних родин. Спочатку князя Станіслава Яблоновського, згодом - барона Бруницького. Втім, після радянської влади від маєтку майже нічого не залишилось. Тож аби відновити палац, теперішнім власникам довелось чимало об'їздити схожих маєтків.

Світлана Герга, співвласниця палацу:

У Польші цих палаців більш збережено ніж у нас, красиві, милує оком і звідтам, по їх фотографіях, світлинах це переносили в наш.

Старі дерев'яні сходи повністю замінили на нові. На їх спорудження знадобилось більше чотирьох років.

Мар'ян Берник, один зі співвласників палацу:

При реставрації сходів було дотримано повністю, старі сходи знято з локалу і один до одного відновлено. Тобто всі елементи, узори повністю відображає, що було в старовину.

Меблі - теж автентичні. Їх привезли з-за кордону.

-Це італійські меблі, привезені з Італії, дзеркало так же само з тим столиком.

А ось ця картина, привезена з Польщі, ймовірно раніше належала попереднім власникам маєтку.

Світлана Герга, співвласниця палацу:

Люди старожили, які розказували нам то, що було в ті часи, то тиждень часу горіло перед палацом не згоряло, все повністю, все було спалене, а картини, які були в палаці, були вивезені. Тобто їх доля, тобто вони були в приватних колекціях.

І таких картин - десятки, припускають історики. А ще чимала бібліотека, яку розікрали та знищили. За радянських часів в палаці розмістили школу-інтернат, а згодом - рибгосп. В кімнатах нижнього поверху розводили рибу.

Микола Закусов, історик:

В приміщеннях помістили ванни для розмноження форелі і ця волога почала нищити палац . За короткий термін обвалився дах, міжповерхові покриття, почали обпадати стіни, по суті в 2010 році це була руїна.

Сьогодні власникам вдалося відновити ці кімнати.

-Це приміщення, де працювала тільки прислуга, де можна сказати, це поверх, який керував цим палацом.

Понад 100 років тому в маєтку працювало більше сорока людей. Сьогодні їх рідні та родичі повертають частину втрачених речей до палацу.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Від останніх власників тут збереглися срібні ножі, виделки, а ще ось такий порцеляновий посуд з емблемою одного із господарів палацу.

А ось ці старовинні шафи, столи та комоди докуповували вже нові власники палацу.

Світлана Герга, одна зі співвласників палацу:

Це на правду дуже цінні і старовинні стільці, це стільці 1710 року з паспортом. Скажемо ми там приблизно 100-200 доларів стілець коштує. Ціна заключається в тому, що воно є цінне історично для нас.

А ще як і кожен старовинний маєток, Підгорецький має свою легенду. Буцімто палацом блукає привид дружини одного з попередніх господарів, яку чоловік за зраду живцем замурував у тутешніх стінах.

Галина Валюх, жителька Львівської області:

Багато хто розказує, що чули і плач, і якийсь стукіт, і боялися ночувати.

Перетворювати палац на готель чи ресторан власники не планують. А ось для туристів маєток відкритий.