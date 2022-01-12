В Поднебесной построили лагеря для инфицированных коронавирусной инфекцией. Больных там размещают в металлических контейнерах. Об этом сообщает новостное издание Daily Mail.

Таким образом, города Аньян, Ючжоу и Сиань закрыты на карантин, жителям запрещено покидать свои дома даже для покупки еды.

Жителям жилого комплекса Mingde 8 Yingli сразу после полуночи 1 января сказали, что они должны покинуть свои дома и отправиться в карантинный центр.

Отмечается, что в этих лагерях люди находятся в небольших зданиях-контейнерах с деревянной кроватью и санузлом, где они должны оставаться в течение двух недель.

Millions of chinese people are living in covid quarantine camps now!

2022/1/9 pic.twitter.com/wO1cekQhps — Songpinganq (@songpinganq) January 9, 2022

Читайте также, в китайском городе Тяньцзин произошла вспышка коронавируса "Омикрон". Власти принялись тестировать на COVID-19 всех жителей города, в Тяньцзин коронавирусом заболели 20 детей и взрослых. Из них штамм "Омикрон" подтвердили у двоих человек.

Кроме того, с 11 января все прибывающие в Индию обязаны уйти на недельный карантин независимо от вакцинации, наличия ПЦР-теста на коронавирус или справки о перенесенной болезни. При этом туристы обязаны трижды сдавать ПЦР-тесты.

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