В Поднебесной построили лагеря для инфицированных коронавирусной инфекцией. Больных там размещают в металлических контейнерах. Об этом сообщает новостное издание Daily Mail.

Таким образом, города Аньян, Ючжоу и Сиань закрыты на карантин, жителям запрещено покидать свои дома даже для покупки еды.

Отмечается, что в этих лагерях люди находятся в небольших зданиях-контейнерах с деревянной кроватью и санузлом, где они должны оставаться в течение двух недель.

Millions of chinese people are living in covid quarantine camps now!

