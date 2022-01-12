Один із водіїв з невідомих поки причин зробив незрозумілий маневр - і вилетів на зустрічку.

Смертельна аварія у Харкові. На кільцевій дорозі вранці, на сухій рівній трасі, лоб у лоб зіткнулися два авто. Один із водіїв з невідомих поки причин зробив незрозумілий маневр - і вилетів на зустрічку. Загинув сам і став причиною смерті подружжя, яке їхало в іншій машині. Сиротами залишилися трирічні близнюки - хлопчик і дівчинка. За їхнє життя зараз борються лікарі... Світлана Шекера продовжить.

Аварія сталася на окружній дорозі о пів на дев'яту ранку.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Автомобіль КІА їхав згори, з боку Харкова. Вискочив на зустрічну смугу і врізався в таксі, у якому була жінка з двома дітьми.

Після лобового зіткнення таксі відкинуло на відбійник. Очевидці розповідають - машини вдарилися, щойно водій КІА зробив різкий маневр.

Сергій, очевидець:

Скорее всего, что водитель не справился с управлением и по касательной произошло столкновение. Резко вывернул руль, машину кинуло в левую сторону на встречную полосу. Произошло столкновение. -А скорости большие были? - Ну 70-80 км. Т.е. скорость относительно небольшая.

Обидва водії загинули. Загинула і 29-річна пасажирка, яка сиділа на задньому сидінні з трирічними близнюками - дівчинкою і хлопчиком.

Галина Салдан, заступниця директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Було двоє діток, вони були шпиталізовані для надання допомоги, госпіталізовані в лікарню швидкої допомоги з множинними травмами тіла із черепно-мозковою травмою. Да, дітки важкі.

Діти - зараз у реанімації у стабільному стані. У хлопчика - тяжка травма голови. У дівчинки - перелам обох стегон. У службі таксі, чий автомобіль потрапив у ДТП, кажуть, загиблий водій, 31-річний Олександр, їхав не за викликом, а у власних справах - віз свою дружину Яну з дітьми.

Руслан Сайфулін, засновник служби таксі "30-40":

Движение осуществлял по окружной дороге, также согласно джипиес трекеру, скорость нашего автомобиля были 75 км/ч. По предварительным данным, водитель КИА оптима совершал обгон, выехал на встречную полосу, вследствие чего произошло столкновение. Лобовое.

Правоохоронці розслідують справу за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей". За попередніми даними, винуватець ДТП, водій КІА, лише за осінь мав три адміністративні протоколи за керування у стані алкогольного сп'яніння.

Та чи був водій КІА і сьогодні зранку, коли сталася аварія, у стані алкогольного сп'яніння - покаже експертиза.