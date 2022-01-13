Унікальну рятувальну операцію провели в Колумбії [ Редактировать ]
Унікальну рятувальну операцію провели в Колумбії ветеринари й військові. Перевезли через пів країни рожевого амазонського дельфіна. Самиця застрягла на мілководді у гирлі річки на океанському узбережжі й неодмінно загинула б. Її врятували небайдужі люди. Сухопутна мандрівка тварини тривала 20 днів. І нарешті дельфін опинився у місцях мешкання його родичів. Цей вид живе суто у прісній воді. Останнім часом через скорочення природних місць існування його численність суттєво скоротилася.
Альваро Камачо, ветеринар:
Місце, в якому вона застрягла - було 200 метрів завдовжки, але ширина каналу - всього два метри. До того ж була відсутня течія, а рівень води - надто низький. Дельфін там і залишився б, якби не ми.
по теме
У Рівненському зоопарку нині мешкає майже дві сотні видів тварин. Тут оселилися екзотичні птахи та звірі з різних континентів світу.
Рухнули одразу чотири поверхи офісної будівлі. Цей момент зафільмували камери спостереження. Кадри дійсно вражають. Людей там не було, тож ніхто не постраждав, - повідомляють в поліції.
У селі Маркізівка частково зруйнувався шлюз дамби на річці Золотоношка. Потік завширшки чотири метри та глибиною до 30 сантиметрів рятувальники вже зупинили.
Совсем скоро наступит новогодняя ночь и многие украинцы по традиции будут запускать фейерверки
Тварину цього виду з такою мутацією виявили вперше. І шансів вижити у дикій природі в малюка було небагато.