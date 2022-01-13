Унікальну рятувальну операцію провели в Колумбії ветеринари й військові. Перевезли через пів країни рожевого амазонського дельфіна. Самиця застрягла на мілководді у гирлі річки на океанському узбережжі й неодмінно загинула б. Її врятували небайдужі люди. Сухопутна мандрівка тварини тривала 20 днів. І нарешті дельфін опинився у місцях мешкання його родичів. Цей вид живе суто у прісній воді. Останнім часом через скорочення природних місць існування його численність суттєво скоротилася.

Альваро Камачо, ветеринар: