Але є й ті, для кого навіть незначний сніг з морозами - вже катастрофа. Це екзотичні тварини, які живуть у зоопарках по всій Україні. З настанням зими у деяких з них тріскається шкіра. А кілька хвилин на холоді може призвести до запалення легень. Як виживають тропічні тварини за тріскучих морозів? Наша кореспондентка Сніжана Сидорук побувала в одному з найбільших звіринців.

Тапір Майя смачно хрумкає смаколики. Перед нею - фруктовий салат: з яблук, мандаринів та бананів. Обідає тварина у теплій хатині. Тут навіть підлога з підігрівом.

Важить тварина чверть тонни. І морозу - страшне, як боїться.

Ми її можемо взимку випускати коли плюсова температура, бо в неї може бути запалення легенів. В неї може шкіра тріскати.

Свої апартаменти тапір Майя ділить з сімейством капібарів. Це найбільші морські свинки у світі.

Катерина Лесик, завідувач відділу "Кінний двір" Рівненського зоопарку:

Перекладається "капібар", як "володар трав". Тобто в природі вони в більшості поїдають траву - це їхня основна їжа.

Капібари й тапір - родом із тропіків. Тож на зиму, щоб вберегти від морозів, працівники зоопарку сховали їх у теплі будиночки. Як і ще сотні екзотичних звірів, які не переносять холоднечу. Зігрівають грубками та обігрівачами. Для багатьох звірів утеплили вольєри, перевели на посилений режим харчування. Надворі лише ті, які здатні жити за мінусових температур.

Українську зиму добре переносять верблюди, хоч вони й родом з Африки. Тварини на зиму запаслися жиром у горбах. Як справжній султан - рівненський самець Чингісхан має двох дружин.

Султанка - це самочка, вона молоденька. Далі, найтемнішого кольору, теж самочка - вона дружина Чінгісхана. Звати її Катерина.

Теплі шубки до морозів підготували також гуанако, лами, худоба шотландська та яки.

Мирослава Патій, завідувачка науково-просвітницького відділу Рівненського зоопарку:

Якщо подивитися на тіло самої тварини, то можна побачити, що шерсть - вона ніби утворює таку спідницю. Ось в цій хутряній спідниці, коли самка має дитинчатко - там воно ховається.

Благодатний сніг і мороз і для амурських тигрів. Бо то їхня рідна стихія.

Ірина Оліферук, заступник директора із зоологічної частини Рівненського зоопарку:

Вони обожнюють сніг, обожнюють гратися в снігу. Коли сніг доволі м'який, пухкий, ліпиться добре, ми робили їм ніби таких сніговиків, з якими вони чудово гралися.

У Рівненському зоопарку нині мешкає майже дві сотні видів тварин. Тут оселилися екзотичні птахи та звірі з різних континентів світу. Дехто з них навіть уже призвичаївся до української зими. Папуги-ченці або калита, хоч і походять з Південної Америки, де зазвичай тепло. Та навіть у морози галасливі птахи комфортно почуваються надворі.