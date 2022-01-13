Про це повідомили у концерні "Укроборонпром".

Українським військовим надійшла партія оновлених зенітних установок "Шилка". Про це повідомили у концерні "Укроборонпром".

Капітальне відновлення техніки проводив "Балаклійський ремонтний завод", що на Харківщині. Потому кожну гармату випробували на полігоні. "Шилка" - це самохідна установка.

Вона призначена для знищення повітряних цілей, які летять зі швидкістю до 450 м/с, та наземних - на відстані до двох тисяч метрів.