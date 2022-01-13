Британський принц іде під суд. Другого сина королеви, Ендрю, звинувачують у сексуальному насиллі 20-річної давнини. Юристи принца домагалися відмови від розгляду позову. Але суд вирішив дати хід справі. Чим це загрожує улюбленому синові Її Величності та які подробиці його інтимного життя можуть оприлюднити у процесі - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Серійний насильник чи несправедливо оббріханий? Уже декілька років принца Ендрю переслідує історія 20-річної давнини. Американка Вірджинія Джуффре звинувачує сина королеви у зґвалтуванні, коли їй було 17 років.

Вірджинія Джуффре, позивачка:

Коли ми лише познайомилися, він почав відгадувати мій вік і правильно вгадав - мені було 17. Він мене порівняв зі своїми дочками - мовляв, мої дівчата лише на декілька років молодші за тебе.

У той час принц тісно товаришував із американським мільярдером Джеффрі Епштейном. Останнього згодом звинуватили в торгівлі неповнолітніми. Позивачка каже, що саме мільярдер подарував її принцові за трьох нагод. Юристи Його Високості до останнього боролися, щоби позов Вірджинії відхилили. Але суддя побачив достатньо підстав для розгляду.

Річард Сігнореллі, юрист:

Тепер принц змушений буде розкрити всі факти. Зокрема, йому доведеться надати судові документи, електронні листи й навіть телефонні повідомлення. І, що найголовніше, йому доведеться свідчити під присягою. Ось тут йому згадаються всі заяви з минулого.

Принцові доведеться пояснити цю світлину, де він обіймає позивачку за талію. Адже він запевняв, що ніколи не бачив цю дівчину. А ще йому необхідно буде надати медичні довідки, які підтвердять один із його аргументів проти слів Джуффре.

- Один із випадків дівчина описує дуже детально, що танцювала з вами, ви сильно потіли… І що вона пішла в ванну.

Принц Ендрю, герцог Йорський:

Щодо цього у мене є зауваження, адже в той час я мав фізичну особливість: я зовсім не потів. Я постраждав від надмірного викиду адреналіну у Фолькландській війні, тож через цю медичну проблему - не міг потіти.

Це не кримінальна, а цивільна справа, тобто за ґрати Його Високість не відправлять. Але під час суду стане відомо чимало інтимних подробиць про особисте життя Його Високості. А цього монарша родина точно не хоче допустити.