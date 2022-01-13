Горить університет у Харкові. По обіді такими заголовками рясніли всі телеграм-канали та інформагентства. Пожежа спалахнула в одному з найстаріших ВИШів країни - Національному університеті імені Каразіна. Де саме зайнялося? Та скільки часу знадобилося пожежникам, аби приборкати вогонь? Дивіться далі.

-В Каразина в актовом зале начался пожар. Всё дымом затягивает.

Запах диму в університеті з'явився о пів на першу дня. Пожежна сигналізація спрацювала одразу. Почалась евакуація.

-Сработала сигнализация, это явный признак того, что нужно покинуть помещение.

Деяким студентам довелося залишати аудиторії просто під час складання іспитів.

Любов, студентка:

Я шла с 4-го этажа, там было очень большое задымление, 2-3 этаж полностью весь в дыму, запах ужаснейший просто.

-На месте эвакуации, собираемся на место эвакуации! Отходим!

На місце прибули пів сотні вогнеборців. Дим із вікон на той момент здіймався вже з другого до п'ятого поверху.

Олександр Волобуєв, начальник ГУ ДСНС у Харківській області:

Було дуже сильне задимлення. Працювали в апаратах захисту органів дихання і зору. Горіли підсобки під сценою актового залу на другому поверсі. Зараз проводиться розбір, перевірка конструкцій, суміжних приміщень. Ускладнення - звужений підхід, диму нікуди було діватися.

Постраждалих немає. І це, кажуть рятувальники, завдяки швидкій реакції працівників університету.

Олександр Волобуєв, начальник ГУ ДСНС у Харківській області:

Постраждалих немає, слід відмітити роботу персоналу університету, які негайно евакуювали всіх людей, які знаходились в будинку, близько трьохсот чоловік.

За годину вогонь вдалося приборкати. Усі речові докази передали до пожежної лабораторії. Експерти і з'ясують причину займання.