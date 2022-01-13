Пожежа у Харкові: горів університет [ Редактировать ]
Горить університет у Харкові. По обіді такими заголовками рясніли всі телеграм-канали та інформагентства. Пожежа спалахнула в одному з найстаріших ВИШів країни - Національному університеті імені Каразіна. Де саме зайнялося? Та скільки часу знадобилося пожежникам, аби приборкати вогонь? Дивіться далі.
-В Каразина в актовом зале начался пожар. Всё дымом затягивает.
Запах диму в університеті з'явився о пів на першу дня. Пожежна сигналізація спрацювала одразу. Почалась евакуація.
-Сработала сигнализация, это явный признак того, что нужно покинуть помещение.
Деяким студентам довелося залишати аудиторії просто під час складання іспитів.
Любов, студентка:
Я шла с 4-го этажа, там было очень большое задымление, 2-3 этаж полностью весь в дыму, запах ужаснейший просто.
-На месте эвакуации, собираемся на место эвакуации! Отходим!
На місце прибули пів сотні вогнеборців. Дим із вікон на той момент здіймався вже з другого до п'ятого поверху.
Олександр Волобуєв, начальник ГУ ДСНС у Харківській області:
Було дуже сильне задимлення. Працювали в апаратах захисту органів дихання і зору. Горіли підсобки під сценою актового залу на другому поверсі. Зараз проводиться розбір, перевірка конструкцій, суміжних приміщень. Ускладнення - звужений підхід, диму нікуди було діватися.
Постраждалих немає. І це, кажуть рятувальники, завдяки швидкій реакції працівників університету.
Олександр Волобуєв, начальник ГУ ДСНС у Харківській області:
Постраждалих немає, слід відмітити роботу персоналу університету, які негайно евакуювали всіх людей, які знаходились в будинку, близько трьохсот чоловік.
За годину вогонь вдалося приборкати. Усі речові докази передали до пожежної лабораторії. Експерти і з'ясують причину займання.
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