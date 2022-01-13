Утверджувати Україну як суверенну державу з непорушними кордонами цього тижня довелося на європейських дипломатичних майданчиках Женеви, Брюсселя і ось сьогодні - Відня. Нині відбувся останній раунд безпекових переговорів Заходу - із Москвою. Засідання Росія-ОБСЄ.

Топ-тема незмінна - деескалація напруженості на українських кордонах. Ризик виникнення конфлікту на Заході вважають дуже високим. Якою ж є позиція Росії? Чи готова вона йти на поступки? Про все детально - Олена Абрамович.

Європа так близько до війни, як ніколи. Таку думку на засіданні Постійної ради ОБСЄ висловив польський міністр закордонних справ. Польща саме розпочала річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. І ця перша зустріч стала останнім раундом у перемовах Заходу з Росією цього тижня.

Збігнєв Рау, Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі:

Схоже, ризик виникнення війни в зоні ОБСЄ зараз більший, ніж будь-коли за останні 30 років.

Не згадуючи безпосередньо Росію, Збігнєв Рау говорив про складну ситуацію в Україні, Грузії, Вірменії та Молдові - країнах із активними або замороженими конфліктами.

Збігнєв Рау, Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі:

У цьому ключі ми маємо зосередитися на мирному розв'язанні конфлікту в Україні та навколо неї відповідно до Мінських домовленостей і на повній повазі до суверенітету й територіальної цілісності України.

Представники п'ятдесяти семи країн-членів ОБСЄ здебільшого зачитували свої позиції з аркуша. Жвавої дискусії не вийшло, але думка більшості була зрозуміла - необхідно терміново знизити напруження довкола українських кордонів. Про це ж говорили й міністри оборони країн Євросоюзу у французькому Бресті.

Клавдія Таннер, міністр оборони Австрії:

Нам необхідно бути одностайними. Це стало темою наших дискусій учора і буде предметом розмови сьогодні: треба мати спільну позицію і говорити злагоджено.

Позицію щодо неготовності йти на поступки Москві Захід чітко висловив на Раді Росія-НАТО напередодні - ні щодо розширення блоку, ні щодо відведення військ зі східних країн. І той факт, що російські сили цими днями активізували рух поблизу українських кордонів - не інакше як спроба тиску:

Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки:

Це частина тиску. Складова демонстрації сили на переговорах. Ми не повинні вести перемови під тиском, саме такою є ситуація.

А в Москві заявили - тиском, власне, займається Захід, намагаючись образити Росію як агресора. Війська Федерація переміщує в межах своїх кордонів і не збирається обговорювати це з НАТО або США.

Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії:

Уже йдеться не лише про те, щоб відвести військові частини від кордону з Україною, як вони висловлюються, а й про те, щоб ці війська пішли в казарми. Шерман саме так говорила… Не думаю, що є необхідність пояснювати абсолютну неприйнятність таких вимог. І звісно, ми їх навіть не будемо обговорювати.

Неприйнятною та загрозливою вважають у Москві й допомогу НАТО та ЄС для України. Проте в Брюсселі й Вашингтоні налаштовані й надалі підтримувати Київ.

Олена Абрамович, кореспондентка: