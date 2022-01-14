Школярам із Донбасу влаштували екскурсію до соляної шахти [ Редактировать ]
Школярам із Донбасу, які живуть у прифронтовій зоні, українські військові допомогли здійснити незвичну мандрівку. Малечі влаштували екскурсію до соляної шахти. А на глибині майже 300 метрів - ще й святкову виставу показали. Репортаж - Руслана Смєщука.
Десятки школярів із прифронтової смуги. Дехто з них навіть не бачив мирного життя. Сьогодні в дітлахів незвичайний день. Святкова екскурсія у соляні шахти. Перед спуском - короткий інструктаж.
Проезжаем 100 метров - и может закладывать ушки. Будьте готовы к этому - что их может заложить.
Тут, на майже трьох сотнях метрів під землею - все схоже на казку. Майстри прикрасили галереї містичними барельєфами та скульптурами із солі.
Это изобразили нашего шахтерского духа - это наш шахтерский дух - он имеет даже свое имя. Его зовут Добрый Шубин.
Олександр, школяр:
Красиво очень. И неожиданно. Мы думали, что тут будет просто тунель - а тут очень красиво.
І, звісно, втриматися і не спробувати стіни на смак просто неможливо.
А ще набрати торбинку солі із собою. Це, до речі, самі гіди радять.
Навсібіч - різноманітні артоб'єкти. Звісно ж - усі солоні.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Ну а це найбільший кристал солі в Україні. Важить - понад шість тонн.
Підземну екскурсію для дітей із прифронтових селищ влаштували українські військовики.
Борис Кутовий, координатор гуманітарної ініціативи "Допомога-схід":
Командування об'єднаних сил проводить цю акцію для дітей війни, для дітей з особливими потребами, для дітей-сиріт, для дітей з родин внутрішньо переміщених осіб.
Діти просто у захваті.
А наприкінці екскурсії дітям подарували смаколики та влаштували справжню святкову виставу. Цей творчий волонтерський колектив приїжджає на Донбас уже втридцяте.
Максим Добролюбов, режисер:
Хочеться почати новий етап з хорошого, з хорошої справи, праведної справи. Справи, яка буде мати резонанс для цих дітей. Що знаходяться тут і для яких треба привозити яскраві речі, цікаві.
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У нього опіки половини тіла. Дитину перевезли з містечка Гайворон - у Кропивницький. За дві сотні кілометрів.