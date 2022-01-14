А на глибині майже 300 метрів ще й святкову виставу показали

Школярам із Донбасу, які живуть у прифронтовій зоні, українські військові допомогли здійснити незвичну мандрівку. Малечі влаштували екскурсію до соляної шахти. А на глибині майже 300 метрів - ще й святкову виставу показали. Репортаж - Руслана Смєщука.

Десятки школярів із прифронтової смуги. Дехто з них навіть не бачив мирного життя. Сьогодні в дітлахів незвичайний день. Святкова екскурсія у соляні шахти. Перед спуском - короткий інструктаж.

Проезжаем 100 метров - и может закладывать ушки. Будьте готовы к этому - что их может заложить.

Тут, на майже трьох сотнях метрів під землею - все схоже на казку. Майстри прикрасили галереї містичними барельєфами та скульптурами із солі.

Это изобразили нашего шахтерского духа - это наш шахтерский дух - он имеет даже свое имя. Его зовут Добрый Шубин.

Олександр, школяр:

Красиво очень. И неожиданно. Мы думали, что тут будет просто тунель - а тут очень красиво.

І, звісно, втриматися і не спробувати стіни на смак просто неможливо.

А ще набрати торбинку солі із собою. Це, до речі, самі гіди радять.

Навсібіч - різноманітні артоб'єкти. Звісно ж - усі солоні.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ну а це найбільший кристал солі в Україні. Важить - понад шість тонн.

Підземну екскурсію для дітей із прифронтових селищ влаштували українські військовики.

Борис Кутовий, координатор гуманітарної ініціативи "Допомога-схід":

Командування об'єднаних сил проводить цю акцію для дітей війни, для дітей з особливими потребами, для дітей-сиріт, для дітей з родин внутрішньо переміщених осіб.

Діти просто у захваті.

А наприкінці екскурсії дітям подарували смаколики та влаштували справжню святкову виставу. Цей творчий волонтерський колектив приїжджає на Донбас уже втридцяте.

Максим Добролюбов, режисер: