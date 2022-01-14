Чергову хвилю Ковіду в Україні прогнозують на лютий [ Редактировать ]
Чергову хвилю Ковіду в Україні прогнозують на лютий. І найзаразнішим буде штам "Омікрон", - вважають у МОЗі. Там оновили дані про цей різновид коронавірусу. Вже відомо, що він більше вражає молодь. І є майже втричі заразнішим, ніж "Дельта". Також у нього менший інкубаційний період - в середньому лише три доби.
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Попередньої доби зафіксували понад сім тисяч інфікувань. Майже тисячу 900 хворих ушпиталили. 193 людини померли. Одужали вісім тисяч українців.
Майже п'ять із половиною тисяч нових Ковід-заражень зафіксовані минулої доби в Україні. 219 - померли.
96 тисяч - імунізувалися. Кількість вакцинованих в Україні перевалила за 14 тисяч громадян. Дві дози щеплення нині мають 48 відсотків дорослих українців.
Загалом, від початку пандемії, від коронавірусу померли 97 тисяч українців. А за період проведення вакцинальної кампанії - щеплення зробили майже 14 мільйонів громадян.
Загалом, від початку пандемії, від коронавірусу померли 97 тисяч українців. А за період проведення вакцинальної кампанії - щеплення зробили майже 14 мільйонів громадян.