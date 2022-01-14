Чергову хвилю Ковіду в Україні прогнозують на лютий. І найзаразнішим буде штам "Омікрон", - вважають у МОЗі. Там оновили дані про цей різновид коронавірусу. Вже відомо, що він більше вражає молодь. І є майже втричі заразнішим, ніж "Дельта". Також у нього менший інкубаційний період - в середньому лише три доби.