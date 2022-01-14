Міхеїл Саакашвілі вперше з'явився на суді в Грузії [ Редактировать ]
Міхеїл Саакашвілі вперше з'явився на суді в Грузії. На розгляді справи про незаконний перетин кордону. Також через свою Фейсбук-сторінку він звернувся до українців. Закликав повідомити Генеральну прокуратуру України щодо тортур та нелюдського ставлення, які нібито до нього застосовують. Позаяк він - є українським громадянином. Колишнього президента Грузії затримали після його приїзду на Батьківщину першого жовтня. Українська влада намагалася повернути політика. Однак у Тбілісі заявили, що Саакашвілі звільнять лише після того, як він відбуде шість років за ґратами. Цей вирок винесли у справі щодо побиття депутата у 2005 році.
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