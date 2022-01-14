Володимир Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану: підписали низку документів [ Редактировать ]
Айзербайджан підтримує Україну. Сьогодні у Києві з візитом Ільхам Алієв. У Маріїнському палаці він зустрівся з Володимиром Зеленським.
Президенти підписали низку документів. Про що саме домовилися? І як відбувалася зустріч - бачив Василь Богайчик.
Про те, що сьогодні у Києві приймають високих гостей, було зрозуміло від самого ранку. Вулиці - тут в урядовому кварталі - були перекриті. Азербайджанський президент Ільхам Алієв прибув сюди - в Маріїнський палац - без запізнень. І вже тут його зустрів Володимир Зеленський.
Привіталися президенти уклоном, рук не потискали - очевидно через карантин. Підіймаючись сходами, вони говорили, і було видно, що обоє - в доброму гуморі. Далі - Зеленський та Алієв рушили до кімнати переговорів.
І вже за столом зняли маски. Ну а потім - розпочалася розмова тет-а-тет.
Після - переговори в розширеному форматі із делегаціями. Тож про що домовилися? Про це вже президенти розповіли, коли вийшли до журналістів. Кажуть: підписали 6 документів. Зокрема, про співпрацю в сільському господарстві, енергетиці і торгівлі.
Володимир Зеленський, Президент України:
Попри пандемію і вперше за 7 років товарообмін досягнув рекордних показників майже 1 млрд $ США. Водночас і ми розуміємо, що це далеко не межа. Доказ цього - нова амбітна мета, яку ми ставимо перед собою. А саме - збільшити до 24-го року обсяги двосторонньо. Хочететься, щоб вдалося їх більше двічі.
Ільхам Алієв, Президент Азербайджану:
Документи, які ми підписали сьогодні, і ті питання, які обговорили разом, лише сприятимуть збільшенню товарообігу між нашими державами. Вся ця співпраця базується на нашій тісній дружбі. Дякую вам, пане президенте, за запрошення. І користуючись цією можливістю, хочу запросити вас до Баку.
Крім того, Володимир Зеленський запропонував азербайджанцям брати участь у приватизації держмайна в Україні.
Скільки днів триватиме робочий візит Ільхама Алієва - поки невідомо. Востаннє президенти бачилися місяць тому у Брюсселі.
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