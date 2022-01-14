"Нагрів" руки майже на пів мільйона гривень. У Рівному затримали псевдогазовика. Чоловік ходив по квартирах пенсіонерів під приводом перевірки приладів. А попався, коли в однієї жінки поцупив разом із грошима ще й цінні монети. Їх поліцейські знайшли в його автомобілі. Підозрюваного затримали. Зараз його перевіряють на причетність до інших аналогічних злочинів.

Лілана, потерпіла:

Открила двері, мужик стоїть. "Добрий день, я Ваш новий інспектор по газовій службі, де счетчик. Я хочу подивиться счетчики, все запишем. Вісім тисяч отак бумажка згорнута, а рядом лежали 500 гривень по двадцаткі, і в мене було 150, з боку лежали - він їх не взяв.

Роман Штеба, начальник Рівненського районного управління поліції: