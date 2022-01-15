Президент Украины Владимир Зеленский за 2021 год провел 13 зарубежных визитов, а также 21 рабочую поездку по Украине. Об этом сообщает издание "Укринформ".

Таким образом, в 2020 году Зеленский совершил 45 рабочих поездок в регионы Украины, а в 2021 году - 21 поездку. Сообщается, что чаще всего Зеленский бывал Донецкой и Луганской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2001 году совершил за границу четыре официальных и шесть рабочих визитов, а в 2021 году – два официальных и 11 рабочих визитов.

Отмечается, что наиболее посещаемыми областями были Донецкая (12 поездок), Луганская (9 поездок), Одесская (6 поездок), Киевская и Харьковская (по 5 поездок), Запорожская (4 поездки).

Читайте также, президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев на встрече в Киеве 14 января обсудили создание транспортного коридора, объединяющего страны ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова).

Кроме того, в ходе последнего заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский поручил отработать механизм, позволяющий расширить ограничения для олигархов за границей. 30 декабря Зеленский поручил СНБО отработать механизм взаимодействия с международными и иностранными партнерами.