Потолки почернели от плесени: в сети показали жуткие фото из киевской школы [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В одной из киевских школ Соломенского района местные жители зафиксировали на фото плесень и грибок на потолках, которые почернели от сырости.
Об этом сообщает в Telegram-канал" Киев без цензуры".
Речь идет о столичной школе №229 на улице Олексы Тихого (бывшая Выборгская).
"Все говорят о том, что в школах изменилось питание. Плесень и грибок на стенах 229 школы, которая на ул. О. Тихого в Соломенском районе, пока без изменений", - говорится в сообщении.
Читайте также, в городе Новгород-Сиверский, который находится в Черниговской области в школе обвалился потолок. В результате происшествия были поломаны парты и стулья, к счастью, во время происшествия дети не находились внутри учебного помещения и никто не пострадал.
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