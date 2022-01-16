В одной из киевских школ Соломенского района местные жители зафиксировали на фото плесень и грибок на потолках, которые почернели от сырости.

Об этом сообщает в Telegram-канал" Киев без цензуры".

Речь идет о столичной школе №229 на улице Олексы Тихого (бывшая Выборгская).



"Все говорят о том, что в школах изменилось питание. Плесень и грибок на стенах 229 школы, которая на ул. О. Тихого в Соломенском районе, пока без изменений", - говорится в сообщении.

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