Зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев покинул пост главы национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Об этом сообщается на сайте госфонда "Самрук-Казына".

Отметим, что это уже третий зять Назарбаева, кторый ушел в отставку.

В релизе говорится, что такие решения приняли советы директоров компаний. Однако, причины не указали.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что благодаря его предшественнику в стране "появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам".

Ранее мы писали о том, что два зятя Назарбаева уволены из руководства национальных энергетических компаний.

Кроме того, Кайрат Шарипбаев, которого казахские СМИ называют вторым мужем старшей дочери Назарбаева Дариги Назарбаевой, покинул пост председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" (прежнее название - "КазТрансГаз").

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Между тем​ племянник Назарбаева Самат Абиш остался на посту первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Об этом сообщила пресс-служба КНБ Казахстана.

Во время протестов, которые вспыхнули в Казахстане 5 января, сообщалось, что Нурсултан Назарбаев и члены его семьи покинули Казахстан. Пресс-служба Назарбаева заявила, что он находится в стране и поддерживает связь с Токаевым. Сам Назарбаев на публике не появлялся и никаких заявлений не делал.

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Напомним, что Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана почти 30 лет, ушел в отставку в марте 2019 года. После отставки он сохранил за собой посты лидера партии "Нур Отан" и председателя Совета безопасности Казахстана.

После начала протестов в стране 5 января 81-летний политик передал должность главы Совбеза президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

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