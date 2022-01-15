Два зятя Назарбаева уволены из руководства национальных энергетических компаний [ Редактировать ]
Источник: пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева
Муж младшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алии Назарбаевой - Димаш Досанов - покинул пост генерального директора, председателя правления казахстанской государственной компании "КазТрансОйл". Об этом сообщается на сайте фонда "Самрук-Казына".
В соответствии с решением Совета Директоров АО "КазТрансОйл" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве Генерального директора (председатель правления) АО "КазТрансОйл", согласно поданного заявления.
Кроме того, Кайрат Шарипбаев, которого казахские СМИ называют вторым мужем старшей дочери Назарбаева Дариги Назарбаевой, покинул пост председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" (прежнее название - "КазТрансГаз").
Между тем племянник Назарбаева Самат Абиш остался на посту первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Об этом сообщила пресс-служба КНБ Казахстана.
Во время протестов, которые вспыхнули в Казахстане 5 января, сообщалось, что Нурсултан Назарбаев и члены его семьи покинули Казахстан. Пресс-служба Назарбаева заявила, что он находится в стране и поддерживает связь с Токаевым. Сам Назарбаев на публике не появлялся и никаких заявлений не делал.
Напомним, что Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана почти 30 лет, ушел в отставку в марте 2019 года. После отставки он сохранил за собой посты лидера партии "Нур Отан" и председателя Совета безопасности Казахстана.
После начала протестов в стране 5 января 81-летний политик передал должность главы Совбеза президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.
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