В столице 19 января перекроют движение транспорта в связи с официальным визитом государственного секретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны.

Таким образом, движение транспортных средств будет перекрыто 19 и 20 января 2022 года на центральных улицах города Киева.

19-20 января в связи с рабочим визитом в Украину Государственного секретаря США Энтони Блинкена возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района.

Отмечается, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", ими будет осуществляться государственная охрана самого Госсекретаря США Энтони Блинкена и делегации.

Читайте также, 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В рамках визита госсекретарь США будет обсуждать единый подход в предотвращении российской угрозы для Украины.

Кроме того, в Ивано-Франковской области перекрыли некоторые участки улиц и дорог. Это связано с тем, что там состоялась ежегодная конференция послов Украины, на эти даты запланировано мероприятие "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

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