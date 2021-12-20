С понедельника, 20 декабря и по 22 декабря в Ивано-Франковской области перекроют некоторые участки улиц и дорог. Это связано с тем, что там состоится ежегодная конференция послов Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

На эти даты запланировано мероприятие "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". В нем примет участие большое количество гостей.

В связи с этим в области временно ограничат или запретят движение транспортных средств и пешеходов на отдельных участках улиц и дорог. Полиция Прикарпатья призывает жителей и гостей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Ранее мы писали о том, что в Украине снежный оползень заблокировал движение дорог. Кроме того, на западе Украины из-за ухудшения погодных условий были обесточены почти две сотни населенных пунктов.

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