Візит Ентоні Блінкена до України: які заяви лунали [ Редактировать ]
Президент РФ Путін може віддати наказ про напад у якнайстисліші терміни. Таке заявив Держ-секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, виступаючи перед співробітниками Посольства США в Києві.
До української столиці очільник Держдепу прибув напередодні з дводенним візитом. Одразу після виступу перед посольством, Ентоні Блінкен зустрівся з Президентом Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Зокрема, вкотре підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету й територіальній цілісності України. Які ще заяви лунали - розкажуть мої колеги.
Візит Ентоні Блінкена не був запланований заздалегідь. Голова Держдепу США розповів, що Байден попросив відвідати Україну з трьох причин. Це - вкотре підтвердити підтримку, яку надають США Україні, обговорити підсумки тижня інтенсивної дипломатії, який представники США завершили разом з Росією, а також проконсультуватися щодо подальших кроків на тлі російської воєнної агресії. За словами Блінкена, сьогодні біля кордонів України перебувають приблизно 100 тисяч російських солдатів. І це безпрецедентна загроза для України.
Ентоні Блінкен, Державний секретар США:
Мета Росії - посіяти розкол між нашими країнами і ми не можемо дозволити їм це зробити, ми повинні діяти спільно, продовжити нашу єдність і посилити її, вона найбільш важлива, зокрема у разі агресії.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Якщо Росія дійсно щиро прагне до політичного врегулювання, вона повинна продовжити переговори. Цей конфлікт буде вирішений тоді, коли залишок російських солдатів покинуть Донбас, Крим і Севастополь.
Голова Держдепу США сподівається, що мирне врегулювання конфлікту можливе. І міжнародні союзники України докладуть усіх зусиль, щоб змусити Росію заспокоїтися.
Ентоні Блінкен, Державний секретар США:
Ми чітко висловили преференцію у тому, щоб знайти дипломатичне вирішення конфлікту і тим, щоб забезпечити деескалацію ситуації, це наша очевидна преференція і ми робимо все, що можемо. Крім того, ми вказали Москві чітко: якщо вони виберуть агресію проти України, то агресія буде мати серйозні наслідки, висловлені не тільки з боку США, а і з Європи і інших країн світу.
Після Києва Держсекретар Сполучених Штатів вирушить до Берліна, де на цю ж тему розмовлятиме з міністром закордонних справ Німеччини. А вже цієї п'ятниці в Женеві Блінкен має зустрітися з очільником російського МЗС.
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Як повідомили в Держдепартаменті, візит триватиме два дні. Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
На цю зустріч чекає й офіційний Кремль. Її називають "надважливою". Перед цим у Берліні держсекретар США поговорить із міністеркою закордонних справ Анналеною Бербок.
Після Києва Держсекретар Сполучених Штатів вирушить до Берліна, де на цю ж тему розмовлятиме з міністром закордонних справ Німеччини.
По обіді матиме перемови з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
На першому етапі переговорів у Женеві прогресу не досягнуто,- заявила речниця Білого дому Джен Псакі. Вона зазначила, що попереду - ще кілька важливих зустрічей.