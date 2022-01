Amazon выложил в сеть первый трейлер своего сериала по вселенной "Властелина колец". Проект получил название "Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

В ролике женский голос рассказывает о происхождении 20-ти Колец власти, которые получили представители разных народов Средиземья.

Премьера телесериала запланирована на 2 сентября 2022 года на стриминговой платформе Amazon Prime Video. Amazon потратила на съемки рекордные $465 млн, что делает его одним из самых дорогих в истории.

Новый сериал по мотивам "Властелина колец" уже продлили на второй сезон. Планируется, что в нем будет пять сезонов, в каждом из них будет по 8-10 серий. Режиссером пилотной серии стал Хуан Антонио Байона.

Телепроект сфокусируется на событиях, предшествующих оригинальной трилогии, снятой Питером Джексоном. Действие картины будет происходить во Вторую эпоху Средиземья - за тысячи лет до событий из романов Джона Рональда Руэла Толкина "Хоббит, или Туда и обратно" и "Властелин колец". Представители Amazon держат в секрете основные сюжетные линии сериала.

Напомним, что по книгам Толкина "Властелин колец" и "Хоббит" новозеландский режиссер Питер Джексон снял две одноименных кинотрилогии, которые вышли в 2001-2003 и 2012-2014 годах.