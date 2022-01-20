Сніг дістався найспекотнішої пустелі світу [ Редактировать ]
Сніг дістався найспекотнішої пустелі світу - Сахари. Зазвичай у січні тут у середньому - плюс 20 градусів. Та минулої ночі - вдарив мороз. Температура впала до мінус двох градусів, а сама пустеля - вкрилася тонким шаром снігу. Незвичне для Сахари явище в соцмережах виклали очевидці. Люди діляться світлинами засніжених піщаних дюн. За останні пів століття сніг в африканській пустелі випадав чотири рази.
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17-01-2022 17:45 Сюжет 15
Випало понад пів метра снігу. І це за один день, коли потужні хуртовини накрили північ і захід країни. Температура подекуди знизиться аж до мінус 15 градусів уночі.