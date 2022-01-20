Сніг дістався найспекотнішої пустелі світу - Сахари. Зазвичай у січні тут у середньому - плюс 20 градусів. Та минулої ночі - вдарив мороз. Температура впала до мінус двох градусів, а сама пустеля - вкрилася тонким шаром снігу. Незвичне для Сахари явище в соцмережах виклали очевидці. Люди діляться світлинами засніжених піщаних дюн. За останні пів століття сніг в африканській пустелі випадав чотири рази.