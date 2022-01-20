"Нафтогаз" відмовився балансувати оператора ГТС. Усе - через брак газу, а ще - коштів на його закупівлю. Як це вплине на роботу всієї газотранспортної системи? І чи позначиться на нас із вами? Дивіться далі.

Від Сходу до Заходу! Українська ГТС завдовжки в 30 тисяч кілометрів!

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Система, яка транзитує російський газ в сторону Європейського Союзу.

А значить приносить великі гроші! Та й витрачають на неї - не менше! Навіть зараз, коли газу українськими трубами прокачують менше, ніж раніше. Керує ГТС - оператор.

Олексій Кучеренко, народний депутат, фракція "Батьківщина":

Він мусить регулювати цей ринок. Розумієте, для того, щоб всі суб'єкти були задоволені, діяли в ринкових умовах і щоб був баланс газу.

Володимир Гноєвий, заступник голови правління з питань природного газу Асоціації постачальників енергоресурсів:

Постачальники постачають газ своїм споживачам і в них протягом доби можуть виникати певні невідповідності між обсягами, які вони подали до системи, і які обсяги спожили їх споживачі. І в цьому випадку Оператор Газотранспортної системи зобов'язаний врегулювати їх шляхом додаткової закупівлі обсягу газу.

А з цим - проблеми! Бо газу - просто немає.

У листі до кабміну, НАК "Нафтогаз" попередив, що не братиме участі у новому тендері із закупівлі газу для оператора. Та й зводити газові "дебет з кредитом" має саме оператор ГТС. Бо балансування та наявність газу - його прямий обов'язок!

Володимир Гноєвий, заступник голови правління з питань природного газу Асоціації постачальників енергоресурсів:

Цього він, на сьогодні, не здійснює. Була така ситуація у 2020 році, коли оператор ГТС виставив рахунки постачальникам за балансування, тобто, згідно з документами мав купити 900 мільйонів газу, а в нього в наявності було 600 мільйонів. Але рахунки він виставив продавши повітря.

Хоча, за законом, Оператор і не повинен заробляти на балансуванні. Покривати добовий небаланс мають самі постачальники. Втім, точних даних про об'єми немає! Хоча мають бути!

Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз України":

Це дуже такий показовий приклад, коли люди замість того, щоб проводжувати найкращу практику роблять тільки те що їм вигідно. І від цього вся система є нестабільною. І від цього потерпають споживачі та учасники ринку.

Бо не буде достатньо газу - не буде і потужностей доставити його до споживача. До речі, а в якому стані ГТС? Чи може вона транспортувати газ взагалі? Юридично - про "трубу" піклуються. Навіть гроші на утримання виділяють.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

37 мільярдів гривень вони планують потратити в цілому на модернізацію ГТС.

А до неї у ЗМІ багато запитань! Бо у тендерах на реконструкцію перемагає одна й та ж компанія.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Ми бачимо такі точкові, корисливі речі, які реалізує компанія оператор ГТС. І її керівництво. В тому числі генеральний директор Сергій Макогон. Тому що дійсно ми бачимо, що постійно, наприклад на певних тендерах перемагає компанія "Ворекс" і не тільки вона перемагає. Там є інші компанії, споріднені з нею. Вони всі пов'язані з одним власником - Федір Закусило.

Компанії зі США. Здебільшого постачають труби. Ремонтують і газорозподільчі станції.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Одна зі станцій, там порядку десь двох мільярдів гривень заплановано на модернізацію. Але з іншої стороні ця компресорна станція може просто потім бути не задіяна в роботі ГТС.

Чи враховує це оператор газотранспортної системи? Ми відправили запит. Нам відповіли, що всі роботи виконують згідно з планом.

ОГТСУ керується 10-річним Планом. План базується на ринкових дослідженнях та враховує поточні та майбутні потреби України в природному газі, вимоги щодо забезпечення довготривалої працездатності газотранспортної системи, а також попит на послуги транспортування газу.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Десятирічний план, він явно не до 24 року. Він передбачає до 32 року. А ми не знаємо, чи після 24 року взагалі буде укладений новий контракт на транзит газу.

Питання щодо роботи ГТС виникли навіть у міжнародного валютного фонду! Ще минулого року Кабмін зобов'язався зупинити угоду між оператором ГТС та "Укртрансгазом". Сторони розраховувалися за головний актив - газотранспортну систему.

Олексій Кучеренко, народний депутат, фракція "Батьківщина":

Куди ділися ці 27 мільярдів? А там далі за ними мали піти ще 20 мільярдів. Тобто, сумарно майже 50 мільярдів гривень викачуються з рахунків оператора ГТС і кудись зникають на рахунках НАК "Нафтогаз".

Чи були сплачені ці кошти? І де вони зараз? - Питання й досі відкрите. Як і спроможність оператора виконувати свої головні завдання.