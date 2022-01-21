Замужняя пара из Херсона уехала в тур по Европе, где у женщины внезапно начались роды, за которые пришлось заплатить до 90 тысяч евро. Навстречу им пошли местные власти немецкого города Амберг, которые оплатили медицинские услуги. Об этом пишет glavred.info.

Девушка была на 7 месяце беременности, чувствовала себя хорошо, тем не менее роды начались преждевременно. Из Львова супруги на туристическом автобусе отправились в Краков, а потом в Дрезден. Новый год они встретили в Париже и поехали в Прагу.

В автобусе у женщины начались схватки. Транспортное средство остановилось у заправки, на место события прилетел вертолет с врачом и мобильной бригадой. Алена родила дочь.

Сейчас новоиспеченная мама пока находится в клинике Амберга. Муж вернулся в Херсон и до сих пор в шоке от суммы, которую вынуждена была бы заплатить семья.

Специалисты советуют внимательно изучать документы, чтобы не попасть в такую ситуацию. Ошибка супругов – путешествие на 30-й неделе беременности.

Ранее мы писали о том, что во Львове женщина родила своего 16 ребенка. Мать-героиня воспитывает 9 сыновей и 7 дочерей.

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