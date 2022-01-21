Мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан не поддаваться паническим настроением в связи с заявлением президента Владимира Зеленского об угрозе российской оккупации города.

Терехов выразил уверенность, что Харьков останется мирным украинским городом.

"Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать - на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы", - сказано в заявлении городского головы, опубликованном на его странице в Facebook 21 января.

По словам Терехова, "город готов дать надежный отпор потенциальному захватчику», и «все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас есть".

Мэр заверил харьковчан, что "поводов для беспокойства нет", и "Харьков… будет успешно развиваться под мирным небом".

В сообщении не упоминается Российская Федерация, вместо этого используется термин "потенциальный захватчик". О готовности дать отпор государству-агрессору Терехов сказал в комментарии "Суспільному".

"Пока я Харьковский городской голова, мы никому не дадим захватить Харьков - никакой России", - заявил мэр.

"Мы прилагаем все усилия, и Харьков останется спокойным городом, пусть россияне не разевают рот", - добавил он.

Отметим, в пятницу, 21 января, в Женеве закончились переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Перед началом переговоров Блинкен заявил, что Запад привержен диалогу, но готов к жесткому ответу на агрессию против Украины. В Женеве стороны должны были снова обсуждать требования России по "гарантиям безопасности".

Также Госсекретарь США Энтони Блинкен остался доволен своим визитом в Киев, назвав поездку продуктивной.

Напомним, Блинкен сделал заявление об агрессии России против Украины. Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.