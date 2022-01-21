І про інформаційну істерію - і про плани Росії щодо України, сьогодні говорили - американський держсекретар Ентоні Блінкен та російський головний дипломат - Сергій Лавров. Зустрілися вони - у Женеві. І це - був останній переговорний пункт Блінкена. До того він, нагадаю, - побував у Києві та Берліні. З чим сторони приїхали на сьогоднішню зустріч. І головне - з чим повернулися додому? Дивіться далі.

Раді бачити один одного, але на прорив - не сподіваються. Приблизно такі меседжі оголосили Блінкен і Лавров ще перед початком зустрічі у Женеві. Їхні переговори виникли в планах обох дипломатичних відомств раптово, як і більшість інших міжнародних візитів американського держсека цього тижня. Сьогоднішню зустріч організували тут - у готелі "Президент", у центрі Женеви. З виділених двох годин говорили тільки півтори.

Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії:

Когда вы позвонили мне по телефону, предложили встретиться для того, чтобы вы могли более четко прояснить наши озабоченности. Мы сочли это полезной идеей, поскольку рассчитываем на то, что она поможет вам подготовить конкретные ответы на все наши предложения.

Тиждень тому, теж у Женеві, особисто спілкувалися заступники міністрів. Тоді розмова зайшла у глухий кут. А тема переговорів - незмінна: безпеки України та Європи в цілому. На зустрічі Блінкена і Лаврова гучних заяв Не було. Обидві сторони окреслили свої принципи, від яких відступати не збираються.

Ентоні Блінкен, державний секретар США:

Це були не переговори, а відвертий обмін побоюваннями та ідеями. Я дав чітко зрозуміти містеру Лаврову, що є певні питання та фундаментальні принципи, які Штати й наші партнери мають намір захищати. І вони, серед іншого, стосуються суверенного права українського народу створювати власне майбутнє. І тут не може бути жодного торгу.

Вашингтон дає Росії вибір: з допомогою дипломатії прийти до миру чи обрати шлях конфлікту, який призведе до серйозних наслідків. Штати готові до обох сценаріїв. Кремль ще може довести, що не має наміру атакувати Україну - переконаний Блінкен. Але Росія має відвести війська від українського кордону. Лавров парирував: Москва не мала і не має наміру нападати на Україну. Стурбованість Заходу щодо загрози назвав "розкрученою істерією".

Вочевидь, ці переговори між американців та росіян - не останні. Далі сторони обговорять озвучені пропозиції. І готуватимуться до нової зустрічі.