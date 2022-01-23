Недалеко от железнодорожной станции "Одесса-Залог" мужчина бросился под колеса поезда. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Таким образом, в результате происшествия состав отрезал погибшему голову. Личность погибшего и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Событие произошло сегодня в половине девятого вечера. По словам машиниста, мужчина внезапно бросился под колеса товарного поезда, и затормозить он не успел. Потерпевший погиб на месте от полученных травм.

Отмечается, что в настоящее время личность погибшего и все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство".

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Кроме того, на железнодорожной станции в Новой Каховке Херсонской области местный житель погиб под колесами поезда. Причиной трагедии могла стать плохая видимость из-за густого тумана, предварительно известно, что парень переходил колеи в неустановленном месте поблизости с бывшим мясокомбинатом.