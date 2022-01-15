В метро столицы Бельгии Брюсселя мужчина умышленно столкнул на рельсы женщину. Об этом сообщает новостное агентство VRT.

Страшный инцидент попал на камеры наблюдения. Машинист поезда успел вовремя остановиться. На помощь упавшей женщине бросились зрители с платформы.

Отмечается, что преступник был запечатлен на видео с камер наблюдения и опознан, поскольку он был без защитной маски. В результате инцидента было остановлено движение метро между Элизабет и Кунст-Вет.

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Кроме того, возле столицы Ирана Тегеран столкнулись два поезда метро, в результате того, как один из транспортов сошел с рельсов. Одна из пострадавших сейчас находится в критическом состоянии, информации о погибших нет, впрочем, детали инцидента также пока неизвестны.

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