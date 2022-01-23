Цю інформацію CNN підтвердили і власні джерела у Білому домі.

МЗС Британії заявило, що Росія, цитую, "планує встановити в Україні маріонеткову владу із проросійським лідером в Києві". І на роль такого президента розглядають екс-нардепа... Євгенія Мураєва.

Згодом цю інформацію CNN підтвердили і власні джерела у Білому домі. Далі - посипалася ціла низка реакцій. В Москві цю інформацію заперечили, сам Мураєв - обвинувачення назвав нісенітницею та навіть чекає на... вибачення.

В Офісі українського президента нічого дивного в даних британської розвідки не побачили. Бо, цитую слова Михайла Подоляка, "російське керівництво ще з 2014-го використовує у своїх інтересах маргінальних українських політиків".