МЗС Британії заявило, що РФ планує встановити в Україні владу із проросійським лідером [ Редактировать ]
МЗС Британії заявило, що Росія, цитую, "планує встановити в Україні маріонеткову владу із проросійським лідером в Києві". І на роль такого президента розглядають екс-нардепа... Євгенія Мураєва.
Згодом цю інформацію CNN підтвердили і власні джерела у Білому домі. Далі - посипалася ціла низка реакцій. В Москві цю інформацію заперечили, сам Мураєв - обвинувачення назвав нісенітницею та навіть чекає на... вибачення.
В Офісі українського президента нічого дивного в даних британської розвідки не побачили. Бо, цитую слова Михайла Подоляка, "російське керівництво ще з 2014-го використовує у своїх інтересах маргінальних українських політиків".
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