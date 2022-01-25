"Евровидение-2022" в Турине: в каком полуфинале выступит Украина [ Редактировать ]
Организаторы "Евровидения-2022" объявили порядок выступления участников песенного конкурса в первом и втором полуфиналах, которые пройдут 10 и 12 мая. Его традиционно определили путем жеребьевки.
Результаты опубликованы на странице конкурса в Instagram.
Согласно представленной информации, Украина выступит в первом полуфинале. Вместе с представителем нашей страны на сцену 10 мая выйдут участники из 17 стран, а именно - Албании, Латвии, Швейцарии, Словении, Болгарии, Молдовы, Литвы, Нидерландов, Норвегии, России, Португалии, Дании, Армении, Австрии, Хорватии, Исландии и Греции.
Во втором полуфинале выступят следующие страны-участницы: Австралия, Грузия, Кипр, Сербия, Финляндия, Азербайджан, Сан Марино, Израиль, Мальта, Черногория, Румыния, Чехия, Польша, Бельгия, Северная Македония, Швеция, Эстония, Ирландия.
Еще шесть стран (в этом году пять) автоматически проходят в финал - страны "Большой пятерки" (учредители и спонсоры конкурса - Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания), а также страна-хозяйка (в 2022 году - Италия).
Всего в "Евровидении-2022" примет участие 41 страна.
После победы группы Maneskin на "Евровидении-2021" конкурс песни пройдет в итальянском городе Турин.
Полуфиналы "Евровидения-2022" пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая в арене Pala Olimpico.
Кто представит Украину на "Евровидении-2022" - станет известно 12 февраля.
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