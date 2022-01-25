Организаторы "Евровидения-2022" объявили порядок выступления участников песенного конкурса в первом и втором полуфиналах, которые пройдут 10 и 12 мая. Его традиционно определили путем жеребьевки.

Результаты опубликованы на странице конкурса в Instagram.

Согласно представленной информации, Украина выступит в первом полуфинале. Вместе с представителем нашей страны на сцену 10 мая выйдут участники из 17 стран, а именно - Албании, Латвии, Швейцарии, Словении, Болгарии, Молдовы, Литвы, Нидерландов, Норвегии, России, Португалии, Дании, Армении, Австрии, Хорватии, Исландии и Греции.

Во втором полуфинале выступят следующие страны-участницы: Австралия, Грузия, Кипр, Сербия, Финляндия, Азербайджан, Сан Марино, Израиль, Мальта, Черногория, Румыния, Чехия, Польша, Бельгия, Северная Македония, Швеция, Эстония, Ирландия.

Еще шесть стран (в этом году пять) автоматически проходят в финал - страны "Большой пятерки" (учредители и спонсоры конкурса - Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания), а также страна-хозяйка (в 2022 году - Италия).

Всего в "Евровидении-2022" примет участие 41 страна.

После победы группы Maneskin на "Евровидении-2021" конкурс песни пройдет в итальянском городе Турин.

Полуфиналы "Евровидения-2022" пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая в арене Pala Olimpico.

Кто представит Украину на "Евровидении-2022" - станет известно 12 февраля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.