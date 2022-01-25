Україна опустилася в корупційному рейтингу [ Редактировать ]
Україна опустилася в корупційному рейтингу. "Індекс сприйняття корупції" в різних країнах щороку формує організація "Transparency International".
Цього разу Україна посіла 122-ге місце зі 180, за рік втративши п'ять позицій. Серед країн-сусідів ми випереджаємо лише Росію, вона на 136-му місці.
На рейтинг, зокрема, негативно вплинуло рішення Конституційного Суду звільнити топ-посадовців і суддів від відповідальності за недостовірне декларування.
по теме
У вітчизняному МЗС насильство у Казахстані засудили, і висловили співчуття у зв'язку зі смертю людей. А ще зазначили, що закордонні військові сили повинні поважати незалежність і кордони Казахстану.
ФОПи третьої групи працюють на спрощеній системі оподаткування. У Раді ж хочуть прикрити цю податкову шпарину. І пропонують для всіх рівні умови.
Сотні підприємців з різних міст заполонили центр Києва від самого ранку. Поліція заздалегідь перекрила кілька вулиць.
ВОГи - це гранати з автоматичного гранатомета, якими ворог цілив по армійцях просто перед нашим приїздом. Така зброя в умовах позиційної війни дуже ефективна.
Мова про 8 тисяч 500 солдат і офіцерів, яких можуть по тривозі перекинути до Європи.