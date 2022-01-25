Серед країн-сусідів ми випереджаємо лише Росію, вона на 136-му місці.

Україна опустилася в корупційному рейтингу. "Індекс сприйняття корупції" в різних країнах щороку формує організація "Transparency International".

Цього разу Україна посіла 122-ге місце зі 180, за рік втративши п'ять позицій. Серед країн-сусідів ми випереджаємо лише Росію, вона на 136-му місці.

На рейтинг, зокрема, негативно вплинуло рішення Конституційного Суду звільнити топ-посадовців і суддів від відповідальності за недостовірне декларування.