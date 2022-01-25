Українські суди масово визнають незаконним усунення людей від роботи через відсутність щеплення проти Ковіду. І позовні вимоги громадян задовольняють у більшості таких справ. Які ж суперечності знаходять судді в діях чиновників - дивіться далі.

Імунітет до несправедливості. На Одещині викладачку мистецтва відновили на посаді рішенням суду. Раніше Ольгу Діасамідзе відсторонили від роботи, бо вона не мала щеплення проти Ковіду. Жінка звернулася до суду й перемогла.

Ольга Діасамідзе, керівниця дитячого гуртка:

Ну, прочитайте в указах: там написано, что эта вакцинация - она даже не прошла полного исследования на животных - и тут она как бы как ЭКСТРЕННАЯ. Может быть, она и помощь какую-то даёт - я не знаю, но я не хочу в этом участвовать!

І таких рішень за останні два місяці десятки по всій країні. Днями, приміром, суд в Одесі задовольнив подібний позов співробітниці політехнічного університету. У своєму рішенні суддя, зокрема, послався на резолюцію ПАРЄ, згідно з якою щеплення від ковіду не є обов'язковим. І не тільки на це.

Ольга Карагіоз, прессекретар Київського райсуду Одеси:

Суд опирався на статтю сорок шосту Кодексу законів України про працю. І суд тут зазначив, що відмова від щеплення не є обов'язковою підставою для відсторонення від роботи, тому що вакцинація від Ковід-19 не визначена Законом як обов'язкове щеплення.

Інші судді у своїх рішеннях ідуть іще далі: зазначають - вимагати щеплення уряд може, якщо в країні запроваджено надзвичайний стан, або кажуть: суд дослідив накази МОЗ і дійшов висновку, що протиковідні препарати зараз проходять клінічні випробування, а відтак - щеплення ними має бути лише добровільним.

Дмитро Ткаченко, юрист:

Данные судебные процессы действительно подняли на поверхность ряд несогласованностей между нормативно-правовыми актами Кабинета министров с одной стороны, Конституцией, законодательством Украины в целом, а иногда и международными нормативно-правовыми актами и соответственно тут очень серьёзный общественный такой диссонанс - между интересами индивидуума и интересами общества.

Кількість відсторонених від роботи через відсутність щеплення постійно зростає. Якщо спочатку йшлося переважно про вчителів, то тепер це медпрацівники, держслужбовці, портовики... У тому ж Чорноморську люди навіть гуртуються, щоб допомагати одне одному відстоювати права.

Лариса Басова, вчителька світової літератури:

Ми ПРОТИ примусової вакцинації, ми за свободу слова, ми всі є громадянами незалежної держав, тому треба все ж таки дотримуватись законів і бути незалежною людиною.

Держава, зі свого боку, планує внести зміни в законодавство, аби уникнути правової колізії. Тож протистояння - триває.