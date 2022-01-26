До Білорусі прибули російські війська [ Редактировать ]
Попередили у Вашингтоні й Білорусь. Якщо та дозволить використовувати свою територію для нападу на Україну, то зіткнеться зі швидкою й рішучою відповіддю з боку Сполучених Штатів і їх союзників. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. Напередодні до Білорусі прибула значна кількість російських військ. Ніби-то для навчань.
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