Попередили у Вашингтоні й Білорусь. Якщо та дозволить використовувати свою територію для нападу на Україну, то зіткнеться зі швидкою й рішучою відповіддю з боку Сполучених Штатів і їх союзників. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. Напередодні до Білорусі прибула значна кількість російських військ. Ніби-то для навчань.