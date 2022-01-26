А у Львові через стрімке зростання кількості Ковід-заражень - уже відсьогодні місцева влада запроваджує суворий локдаун. В області такої кількості пацієнтів з коронавірусом лікарі не фіксували від початку пандемії. Христина Гашенко - про все детальніше.

У ковідному відділенні восьмої лікарні Львова сімдесятитрирічна Марія Лосик. У неї двобічне запалення легень. Через цукровий діабет жінка раніше не вакцинувалась. Каже, медики рекомендували ще трохи пролікуватись.

Марія Лосик, пацієнтка восьмої лікарні Першого територіального медичного об'єднання Львова:

… я так дуже береглася. Мене на роботу возили, з роботи привозили, по магазинах дуже не ходила, я просто боялася, як то пережити то все. Хрипи в легенях є. Я маю курс інтенсивної терапії, я хочу сказати, просто дози приймаю, бо я б напевно не вижила.

Зараз у цьому ковід-відділенні майже сотня хворих. 80 відсотків - не вакциновані. Більшість - із супутніми патологіями.

Максим Павлов, медичний директор восьмої лікарні Першого територіального медичного об'єднання Львова:

Це серцево-судинні, ендокринні патології та інші захворювання. Вони потребують медичного догляду, кисневої терапії.

Натомість до сімейних лікарів - довжелезні черги. Кількість інфікованих зросла удвічі у порівнянні з минулою хвилею. Щоправда, цього разу перебіг хвороби легший, особливо у вакцинованих.

Ірина Цегелик, медичний директор відокремленого підрозділу четвертої лікарні Другого територіального медичного об'єднання Львова:

Госпіталізації, йде можливо вісім відсотків, дуже низька госпіталізація. Ці люди, які захворіли на ковід, вони знаходяться на амбулаторному лікуванні, під постійним спостереженням лікаря.

Більше хворих - більше ПЛР-тестувань. Уперше від початку епідемії лише в одному державному лабораторному центрі проводять щодня майже п'ять тисяч таких досліджень.

Наталія Іванченко, головний епідеміолог Львівщини:

Ми отримали підтвердження, що в нас одночасно циркулюють два штами, як "Дельта"-штам коронавірусу, так і штам "Омікрон". Те, що він є заразний, легко поширюється у суспільстві.

Разом із дорослими масово хворіють діти. Уперше у двох лікарнях Львова понад півтори сотні малюків. Одна із причин - діти не щеплені. Аби знизити рівень захворюваності, обласна комісія на Львівщині від завтра запроваджує жорсткий карантин. А пацієнти, у яких діагностували Ковід, радять:

Марія Лосик, пацієнтка восьмої лікарні Першого територіального медичного об'єднання Львова: