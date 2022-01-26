Прем'єр-міністр Хорватії вибачився перед українцями за скандальні слова президента [ Редактировать ]
Прем'єр-міністр Хорватії попросив вибачення в українців за скандальні слова президента Зорана Мілановича.
А той напередодні заявив, що Україні - не місце в НАТО, а в разі загострення відносин із Росією, Загреб дистанціюватиметься від подій. Хорватський президент назвав нашу державу, цитую, "однією з найкорумпованіших, а Революцію гідності - "переворотом" - кінець цитати.
Вітчизняне МЗС негайно викликало посла Хорватії. Повідомили, що такі заяви - категорично неприйнятні. Пізніше хорватський прем'єр Андрей Пленкович перепросив за образливі слова Мілановича. Каже: позиція уряду - інша.
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