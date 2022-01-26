Після розголосу в соцмережах справою, нарешті, зацікавилась і поліція.

Серія звірячих убивств собак під Черкасами. Уже пів року як місцеві зоозахисники в навколишніх лісах знаходять повішені трупи чотирилапих. Волонтери впевнені, що це справа рук однієї людини. Чому - дізнавався Станіслав Кухарчук.

Анна знову на тому місці, куди воліла б ніколи не повертатися. Тут, у глибині лісу, поблизу села Вергуни, дівчина кілька днів тому знайшла підвішений труп молодого добермана. Ці жахливі кадри зняли того вечора.

Про страшну знахідку дівчина одразу повідомила в поліцію, але правоохоронці відмовилися виїхати на місце. Тому Анна разом із подругами зняла собаку із зашморгу й поховала. Але оговтатися від побаченого вона навряд чи скоро зможе…

Анна Оніщенко, зоозахисниця:

Я не стикалась з таким …я ніколи не бачила такої прямо відкритої жорстокості тобто, до людини якось дійшло, що собаку треба прямо мучати …не просто повісити, бо вона не потрібна, а саме мучати.

Це вже шостий випадок за останні пів року на околицях Черкас, - розповідає зоозахисниця Влада Руденко. Каже, підвішених собак знаходять зазвичай у глибині лісу. Перший випадок стався у серпні - тоді молодого хаскі живодер прив'язав і залишив біля дерева на голодну смерть.

Влада Руденко, зоозахисниця:

Все собаки убиты фактическим одним почерком. Собаки некоторые просто были прибиты к дереву, а некоторые были подвешены …возможно человеку уже просто не приносит удовольствие просто привязать собаку, а он уже пошел на ступеньку выше. Скорее всего, что это делает стабильно один и тот же человек.

Якщо це робить одна й та сама людина, то це вже проблема не тільки для тварин, а й для суспільства, - впевнена психолог Інна Лук'янець. Від мук тварин цей нелюд отримує задоволення і де знати, що він обмежиться тільки собаками.

Інна Лук'янець, психолог:

Чи буде вона це робити, якщо брати такі маніакальні тенденції !? да! тому, що тепер треба постійна оця доза цієї ейфорії, вона буде її підкріплювати. В крайньому разі, якщо брати психологічну характеристику маніяків - то у них це є.

Після розголосу в соцмережах справою, нарешті, зацікавилась і поліція. Щоправда, у коментарях правоохоронці не багатослівні.

Зоя Вовк, начальник сектору зв'язків із громадськістю ГУНП у Черкаській області:

Поліцейські докладають усіх сил та засобів для того, щоб встановити деталі цієї події. Наразі відомості внесені до єдиного обліку і триває перевірка.

Якщо живодера затримають, йому загрожуватиме до трьох років позбавлення волі.