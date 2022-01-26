Прикордонники будують паркан на рубежі з Білоруссю через міграційну кризу [ Редактировать ]
Відгородитися колючим дротом від Білорусі. На рубежі прикордонники будують паркан. Облаштовують зони, де раніше не було жодних загорож. Наскільки ефективний такий захист? І головне - від кого збираємося так захищатися? Усе бачила Сніжана Сидорук.
Це міжнародний пункт пропуску "Дольськ", на Волині. За якихось кілька десятків метрів - Білорусь.
-Ми знаходимося безпосередньо на території державного кордону. Можна от побачити сусіднє село Калєно республіки Білорусь.
Через цей перехід ніхто не їздить уже три місяці - білоруси затіяли в себе реконструкцію. І поки сусіди ремонтують - наші будують.
-Забетонували стовпчики бетонні, натягнули на них колючу проволку, яка називається єгоза, і зараз протягуємо дріт, щоб закріпити.
Навіть таке, доволі примітивне загородження, запевняють прикордонники, може затримати порушника. Бо перелізти через нього непомітно майже неможливо.
Якщо потрапляє в неї людина чи тварина, і чим більше, буде пробувати з неї вилізти, тим більше заплутається. Вона дуже врізається. Поранити може дуже сильно.
Микита Лисиця, прикордонник:
На ділянці нашої відповідальності вдалося встановити вже половину в той бік. Можна виграти час, так як на підрозділі знаходяться резерви, знаходяться військовослужбовці.
Так від Білорусі відгородилися Польща й Литва, тепер це робить і Україна. Адже поведінка сусідів стає щораз непередбачуванішою. Але в прикордонних селах паніки немає.
Валентина, жителька села Дольськ:
Бо хто його знає, шо їм в голові. Да що їм в голові - ніхто ж не знає, що буде завтра.
Укріплювати кордон українських силовиків змусила міграційна криза.
-Внимание, внимание, вы нарушаете государственную границу Украины. Против Вас будет применена сила.
Через імовірні загрози торік у п'яти областях, які межують із Білоруссю, провели масштабні навчання зі стримання нелегалів. Тепер взялися за інженерне облаштування рубежу.
Маргарита Вершиніна, пресофіцер Луцького прикордонного загону:
Наразі ситуація на кордонах з Білоруссю контрольована. Будь-яких загострень ми не спостерігаємо, на даний час тривають активні заходи з інженерного облаштування.
На зміцнення рубежів держава виділила понад 20 мільйонів гривень. Волинська ділянка кордону з Білоруссю - завдовжки понад двісті кілометрів. Скільки вже облаштували - тримають у таємниці.
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