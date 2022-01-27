Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 26 января, в Украине зафиксировали 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей - 4 847, медработников - 797. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
82 360 человек были вакцинированы против COVID-19:
- первую дозу получили 28894 человека,
- вторую дозу - 29726 человек,
- дополнительную дозу получили 684 человека,
- бустерную дозу - 23056 человек.
За минувшие сутки:
- госпитализировани – 3 016 человек;
- летальных исходов – 154;
- поправились – 5 237 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 946 202 человека;
- выздоровели – 3 601 952 человека;
- летальных исходов – 99 738;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 756 198.
С начала вакцинальной кампании привито 15 250 202 человека, из них:
- получили первую дозу – 15 250 200 человек,
- получили две дозы – 14 549 494 человека,
- получили дополнительную дозу – 14 921 человек,
- бустерную дозу – 271 119 человек.
В общей сложности проведено 30 085 734 прививки.
Читайте также, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал условие для завершения пандемии коронавируса в этом году. Для завершения COVID-19 в качестве пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны.
Кроме того, мир находится на критической фазе пандемии коронавирунсой инфекции. в настоящее время странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии, COVID-19 "зверствует" уже третий год.
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