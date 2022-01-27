За минувшие сутки, 26 января, в Украине зафиксировали 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей - 4 847, медработников - 797. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

82 360 человек были вакцинированы против COVID-19:

первую дозу получили 28894 человека,

вторую дозу - 29726 человек,

дополнительную дозу получили 684 человека,

бустерную дозу - 23056 человек.

За минувшие сутки:

госпитализировани – 3 016 человек;

летальных исходов – 154;

поправились – 5 237 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 946 202 человека;

выздоровели – 3 601 952 человека;

летальных исходов – 99 738;

проведено ПЦР-тестирование – 17 756 198.

С начала вакцинальной кампании привито 15 250 202 человека, из них:

получили первую дозу – 15 250 200 человек,

получили две дозы – 14 549 494 человека,

получили дополнительную дозу – 14 921 человек,

бустерную дозу – 271 119 человек.

В общей сложности проведено 30 085 734 прививки.

Читайте также, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал условие для завершения пандемии коронавируса в этом году. Для завершения COVID-19 в качестве пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны.

Кроме того, мир находится на критической фазе пандемии коронавирунсой инфекции. в настоящее время странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии, COVID-19 "зверствует" уже третий год.

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