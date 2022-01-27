В четверг, 27 января, в Днепре на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" служащий нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев и сбежал. 21-летний стрелок Артем Рябчук рассказал о ходе событий.

Так, по его словам, он сидел в тревожной группе, где хранятся автоматы. Они хранятся в соответствующем ящике, который должен был бы запираться, но "у нас он не запирался".

Я беру автомат. Заряжаю первый "магазин" и стреляю по тем двум, которые находятся в КЗЗ. Там были два срочника и один контрактник. И один срочник умудрился как-то сбежать. После чего я знал, что оператор связывается с частью каждые 30 минут. И я, чтобы она не доложила, пальнул по ней.

После этого Артем рассказал о том, что он зашел в открытый сейф и забрал все боевые рожки, которые смог забросить в рюкзак. Вышел на улицу и пошел к контрольно-пропускному пункту.

Женщина меня не пускала. Я выстрелил ей в голову. После чего открыл дверь выхода и начал стрелять по дверному замку. Но не вышло открыть. Побродил по заводу. Нашел место, через которое смогу перепрыгнуть. Перерезал проволку, перепрыгнул.

Далее Рябков вышел за территорию завода, начал ходить по жилым районам, искать убежище.

Потом вышел на трассу и поймал автомобиль. За рулем была женщина, которая меня подбросила к левому берегу. После чего я пошел "куда глаза глядят". В "заброшке" какой-то был. Затем вышел на улицу и попросил чтобы вызвали полицию, чтобы сдаться.

Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.

Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.

Напомним, что солдата-убийцу задержали в пригороде Днепра.

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