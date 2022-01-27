Про зовнішні загрози та відповіді на них говорили і у Верховній Раді. Утім, не лише про це. День у нардепів виявився і насиченим, і складним. Усе - від технічних збоїв до битви за бджіл і походу на карантин - підсумувала Яна Танчак.

Ранок у депутатів не склався. Коли звільняли голову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, збій дала система "Рада".

Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина":

Не спрацювала кнопка. Вони голосували, а вони зазначаються, як не голосувавші.

Хоча в опозиції звільнення чиновника підтримують. Але спікер з президії оголосив, що Сенниченко - на лікарняному:

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ми хотіли підтримати відставку голови фонду держмайна, бо насправді він зробив дуже багато поганих речей стосовно розпродажу державного майна. Але сталось так, що він зараз знаходиться на лікарняному і чисто з гуманних з таких міркувань не можемо це підтримати.

Та Сенниченко, який ще кілька хвилин тому був "на лікарняному", несподівано з'являється в кулуарах!

Дмитро Сенниченко, голова Фонду держмайна:

Ви були на лікарняному? - Я з ним просто бачився в лікарні. Але це був просто звичайний огляд.

Журналістів запевняє: на посаді зробив усе, що міг.

Дмитро Сенниченко, голова Фонду держмайна:

Я чендж менеджер, я змінюю процеси, налагоджую і іду далі. Я подав у відставку за власним бажанням. Тому що я міг зробити на цій посаді - повністю зроблено.

За регламентом, якщо голосування провалили, то Сенниченко має знову написати заяву. Він так і зробив.

А тим часом - нардепи взялися за... бджіл.

Марина Нікітіна, народний депутат, "Слуга Народу":

Захищає українські аборигенні породи бджіл від знищення. А знищення їм загрожує через безконтрольне завезення на територію України гібридних іноземних чужорідних порід бджіл.

І жоден документ нардепи не обговорювали стільки часу, як ці.

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Люди добрі, ну залиште в покої бджіл, вони до нас жили мільйони років і, сподіваюсь, після цього будуть жити.

Віктор Бондар, народний депутат, "За майбутнє":

Парламент розглядає питання, при всій повазі до бджолярів, які сьогодні просто безглузді, і вся країна просто сміється: чим займається цей парламент.

Як тільки нардепи не намагалися допомогти бджолам. На голосування ставили і основний, і альтернативний законопроєкти. Зрештою - все, на що спромоглися відправили на доопрацювання.

-Такої битви за бджіл Верховна Рада ще не знала.

Але голоси є за інший документ. Нардепи внесли зміни до закону про національний спротив. Тепер Нацгвардія в разі воєнного стану підпорядковуватиметься Головнокомандувачу Збройних сил. А сили тероборони матимуть доступ до інших видів зброї.

Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":

Добровольці матимуть змогу використовувати, застосовувати не тільки особисту мисливську зброю, що було передбачено раніше, а табельну стрілецьку зброю..

Федір Веніславський, народний депутат, "Слуга народу":

За рішенням головнокомандувача Збройних сил, вони можуть бути озброєні будь-якими іншими видами озброєння і боєприпасами, включаючи важке озброєння - гранатомети, міномети, зенітно-ракетні комплекси переносні, протитанкові ракетні комплекси.

Цей тиждень голоси "ЗА" даються депутатам украй складно. Бо щодня дедалі більше обранців ідуть на лікарняний із діагнозом "ковід". Тож у монобільшості хочуть скасувати наступний пленарний тиждень.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Трудоголіків, я вас попереджаю кожного дня, тільки за сьогодні в "Слузі народу", я не знаю як в інших фракціях, 8 захворювань. Якщо ще один тиждень ми просидимо в закритому залі, то можливо так, що через тиждень дійсно потрібно буде зібрати і приймати важливі закони у нас нікому взагалі буде приймати їх, тому ідея полягає в тому, що через зум навіть хворі можуть проводити і працювати в своїх комітетах.

Марія Іонова, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Ми не мамо право йти на жодні карантини. Будь ласка, вдягайте маски.

Та зрештою - рішення ухвалюють. Під куполом депутати зберуться ще завтра і у вівторок, аби відкрити сьому сесію - і потім працюватимуть у комітетах онлайн. Два тижні.