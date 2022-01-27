Зовнішні загрози та відповіді на них: які законопроєкти прийняли у Верховній Раді [ Редактировать ]
Про зовнішні загрози та відповіді на них говорили і у Верховній Раді. Утім, не лише про це. День у нардепів виявився і насиченим, і складним. Усе - від технічних збоїв до битви за бджіл і походу на карантин - підсумувала Яна Танчак.
Ранок у депутатів не склався. Коли звільняли голову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, збій дала система "Рада".
Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина":
Не спрацювала кнопка. Вони голосували, а вони зазначаються, як не голосувавші.
Хоча в опозиції звільнення чиновника підтримують. Але спікер з президії оголосив, що Сенниченко - на лікарняному:
Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Ми хотіли підтримати відставку голови фонду держмайна, бо насправді він зробив дуже багато поганих речей стосовно розпродажу державного майна. Але сталось так, що він зараз знаходиться на лікарняному і чисто з гуманних з таких міркувань не можемо це підтримати.
Та Сенниченко, який ще кілька хвилин тому був "на лікарняному", несподівано з'являється в кулуарах!
Дмитро Сенниченко, голова Фонду держмайна:
Ви були на лікарняному? - Я з ним просто бачився в лікарні. Але це був просто звичайний огляд.
Журналістів запевняє: на посаді зробив усе, що міг.
Дмитро Сенниченко, голова Фонду держмайна:
Я чендж менеджер, я змінюю процеси, налагоджую і іду далі. Я подав у відставку за власним бажанням. Тому що я міг зробити на цій посаді - повністю зроблено.
За регламентом, якщо голосування провалили, то Сенниченко має знову написати заяву. Він так і зробив.
А тим часом - нардепи взялися за... бджіл.
Марина Нікітіна, народний депутат, "Слуга Народу":
Захищає українські аборигенні породи бджіл від знищення. А знищення їм загрожує через безконтрольне завезення на територію України гібридних іноземних чужорідних порід бджіл.
І жоден документ нардепи не обговорювали стільки часу, як ці.
Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Люди добрі, ну залиште в покої бджіл, вони до нас жили мільйони років і, сподіваюсь, після цього будуть жити.
Віктор Бондар, народний депутат, "За майбутнє":
Парламент розглядає питання, при всій повазі до бджолярів, які сьогодні просто безглузді, і вся країна просто сміється: чим займається цей парламент.
Як тільки нардепи не намагалися допомогти бджолам. На голосування ставили і основний, і альтернативний законопроєкти. Зрештою - все, на що спромоглися відправили на доопрацювання.
-Такої битви за бджіл Верховна Рада ще не знала.
Але голоси є за інший документ. Нардепи внесли зміни до закону про національний спротив. Тепер Нацгвардія в разі воєнного стану підпорядковуватиметься Головнокомандувачу Збройних сил. А сили тероборони матимуть доступ до інших видів зброї.
Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":
Добровольці матимуть змогу використовувати, застосовувати не тільки особисту мисливську зброю, що було передбачено раніше, а табельну стрілецьку зброю..
Федір Веніславський, народний депутат, "Слуга народу":
За рішенням головнокомандувача Збройних сил, вони можуть бути озброєні будь-якими іншими видами озброєння і боєприпасами, включаючи важке озброєння - гранатомети, міномети, зенітно-ракетні комплекси переносні, протитанкові ракетні комплекси.
Цей тиждень голоси "ЗА" даються депутатам украй складно. Бо щодня дедалі більше обранців ідуть на лікарняний із діагнозом "ковід". Тож у монобільшості хочуть скасувати наступний пленарний тиждень.
Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":
Трудоголіків, я вас попереджаю кожного дня, тільки за сьогодні в "Слузі народу", я не знаю як в інших фракціях, 8 захворювань. Якщо ще один тиждень ми просидимо в закритому залі, то можливо так, що через тиждень дійсно потрібно буде зібрати і приймати важливі закони у нас нікому взагалі буде приймати їх, тому ідея полягає в тому, що через зум навіть хворі можуть проводити і працювати в своїх комітетах.
Марія Іонова, народний депутат, "Європейська Солідарність":
Ми не мамо право йти на жодні карантини. Будь ласка, вдягайте маски.
Та зрештою - рішення ухвалюють. Під куполом депутати зберуться ще завтра і у вівторок, аби відкрити сьому сесію - і потім працюватимуть у комітетах онлайн. Два тижні.
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Третій день під куполом, а робота досі не клеїться. То голосів не вистачає, то система висне. Одним із перших розглядають законопроєкт про захист ... бджіл.
Попри те, що на порядку денному жодного законопроєкту, який би посилював обороноздатність країни, можливий наступ Росії - топ-тема дня. Про це в парламенті говорять скрізь - і в кулуарах, і з трибуни, і на зустрічі за зачиненими дверима.
Из-за протестов ФОПов под Верховной Радой из парламента эвакуировали народных депутатов
Вони повернулися. Після п'яти тижнів канікул - найдовших за останні 10 років - нардепи знову зберуться під куполом. І працюватимуть два тижні поспіль.
Вони повернулися. Після п'ти тижнів канікул - найдовших у історії парламенту - нардепи знову зберуться під куполом. І працюватимуть два тижні поспіль.