Оптимістично налаштовані і наші бійці на Донбасі. Паніку в тилу вони не поділяють. Кажуть - тримають ситуацію на фронті під контролем і готові до будь-яких сценаріїв. З військовими на передовій спілкувався Руслан Смєщук.

Степи на передовій під Попасною, це Луганщина. Зараз тут такі сніги та хуртовини, що в заметах навіть армійська техніка грузне.

У таких умовах українські солдати тримають оборону. Кажуть, останнім часом більше бачать піхотинців ворога. У них, мабуть, теж не всюди машини проїжджають - тож носять боєкомплект на собі. А потім і стріляють.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Дивимось в трубу - вони там під посадкою щось непонятне в мішка носять. Можливо міни.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Ночами бувають прострелки роблять, а так дньом даже видно як вони ходять почти в повний зріст. Носять собі боєприпаси. Ось там біля посадочки частенько там шастають. А вночі видно. Як вони залягають - лежки роблять в них там снайпера до них приїжджають.

Нещодавно ворожий снайпер стріляв у цього вояка із позивним Ас. Усе сталося на нічному чергуванні.

Позивний Ас, військовослужбовець Збройних сил України:

Буквально дето в пол первого ночі було два або три вистрела снайпера. Ну а так большинство работают автоматами та кулеметами.

Рятують окопи та укріплення. Але й сюди, як тут кажуть, може "прилетіти". А надто - якщо ворог стріляє навісом, мінометами чи підствольними гранатами.

Може десь упасти перед бруствером, може за бруствером. Може в окоп упасти.

Сергій нещодавно був під таким обстрілом. Пощастило.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Я був на іншій позиції, там далі, то там три снаряди впало біля бліндажа - десь метрів з 25. Біля бліндажа.

Загалом - це стандартна на фронті ситуація. На відміну від інформаційного поля, де через соцмережі українське суспільство відчуває постійний тиск через нібито неминуче вторгнення.

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України:

На сьогодні тих угруповань військ, які сконцентровані на кордоні, недостатньо для того, щоб здійснити повномасштабний наступ. По-друге, для здійснення наступу повинні бути ударні групи - на сьогодні ми не фіксуємо їх створення. На сьогодні ЗСУ готові до будь якого сценарію і ми готові давати відсіч.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у ці дні працює тут, на передньому краї. Каже, саме паніка й страх, а також вплив їх на українське суспільство та економіку - і є чи не головною ціллю Кремля. Тож зараз зброя пересічного українця - холодна голова та віра у власну армію.