В Украине студентов будут наказывать за продажу рефератов, курсовых и дипломов [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Украине студентов, которые пишут под заказ и продают рефераты, курсовые, дипломные и т.д. будут лишать стипендий, льгот по оплате обучения или вовсе отчислять из учебного заведения. Об этом говорится в законопроекте №5461.
Его зарегистрировали в мае прошлого года, и 25 января Верховная Рада поддержала его в первом чтении. Если законопроект проголосуют и его подпишет президент, студентам, которые продают дипломные, курсовые или докторские работы, рефераты и т.д., будет грозить:
- повторное прохождение контрольной работы, экзамена, зачета и т. д.;
- повторное прохождение образовательной программы;
- лишение стипендии;
- лишение льгот по оплате обучения;
- отчисление из учебного заведения, за исключением тех, кто получает общее среднее образование.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что плагиат как "акт мошенничества, включающий покупку, похищение или заимствование чужих идей и их умышленное или случайное выдавание за свои" не просто распространен, а является неотъемлемой частью академической культуры украинского университетского сообщества.
Это подтверждают опросы: плагиат в той или иной форме практикуют 93% студентов, и в среднем не менее 50% диссертаций не соответствуют минимальным стандартам академического качества и содержат плагиат.
Напомним, что Кабмин увеличил количество студентов, которые смогут получать стипендии.
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