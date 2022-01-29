В Украине студентов, которые пишут под заказ и продают рефераты, курсовые, дипломные и т.д. будут лишать стипендий, льгот по оплате обучения или вовсе отчислять из учебного заведения. Об этом говорится в законопроекте №5461.

Его зарегистрировали в мае прошлого года, и 25 января Верховная Рада поддержала его в первом чтении. Если законопроект проголосуют и его подпишет президент, студентам, которые продают дипломные, курсовые или докторские работы, рефераты и т.д., будет грозить:

повторное прохождение контрольной работы, экзамена, зачета и т. д.;

повторное прохождение образовательной программы;

лишение стипендии;

лишение льгот по оплате обучения;

отчисление из учебного заведения, за исключением тех, кто получает общее среднее образование.

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В пояснительной записке к законопроекту сказано, что плагиат как "акт мошенничества, включающий покупку, похищение или заимствование чужих идей и их умышленное или случайное выдавание за свои" не просто распространен, а является неотъемлемой частью академической культуры украинского университетского сообщества.

Это подтверждают опросы: плагиат в той или иной форме практикуют 93% студентов, и в среднем не менее 50% диссертаций не соответствуют минимальным стандартам академического качества и содержат плагиат.

Напомним, что Кабмин увеличил количество студентов, которые смогут получать стипендии.