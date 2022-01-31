З канікул на карантин! Верховна Рада йде… на дистанційку. Завтра нардепи урочисто відкриють сьому сесію, втім, працюватимуть недовго. А все - через Ковід. Тож замість пленарного тижня збираються перейти в комітети - онлайн!

Що обговорюватимуть обранці в єдиний робочий день під куполом? І чи назбирають голоси на важливі рішення? - Яна Танчак дізнавалася.

Одні - наживо, інші - онлайн. Так сьогодні проходить засідання погоджувальної ради. Частина депутатів - не змогли прийти на роботу, бо захворіли на Ковід.

Станом на сьогодні 28 народних депутатів і 78 працівників апарату.

Через це завтра сьому сесію нардепи лише відкриють: розглянуть кілька документів і підуть працювати в комітетах через "Зум". Питань на порядку денному буде небагато. Виділять майже три мільярди гривень на потреби тероборони, проголосують кілька ратифікацій і створять кілька ТСК. Ще минулого тижня обіцяли розв'язати питання з ФОПівцями, які мітингували біля Ради. Тим, хто не встиг встановити касові апарати, мали скасувати штрафи. Але цей законопроєкт у монобільшості просять зняти.

Андрій Мотовиловець народний депутат, "Слуга народу":

Ми бачимо, що на цьому тижні у вівторок ми майже не приймемо закони, декілька законів будуть голосувати - ТСК, ратифікації, ми підтримуємо цей порядок денний. Ми закликаємо всі фракції почати роботу в комітетах і формувати нагальний порядок денний для того, щоб вирішувати проблеми, які є в країні.

В опозиції від такої пропозиції не в захваті. І вимагають взагалі скасувати касові апарати, якщо вартість однієї одиниці товару не перевищує мінімальної зарплати.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Припиніть, поставьте закон 5866-1 на голосування, припиніть кримінальні справи проти підприємців.

На відкриття сьомої сесії Верховної Ради депутати запросили президента та іноземних гостей, серед яких дипломати й посли. Політики вважають, що співпраця із західними партнерами зараз важлива як ніколи.

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Хочу нагадати, що робота в нормандському форматі, хоча це було відновлення роботи на рівні радників. Але і воно було заблоковано протягом останніх декількох років. Відновлення цієї роботи дає дуже добрий сигнал для того, що ми можемо прийти до миру, що, власне кажучи, обіцяла кожна фракція, ідучи на вибори. І завдання парламенту брати участь в тому, щоб цей процес пішов вперед.

Обурені депутати й тим, що на тлі ймовірного вторгнення й зосередження поблизу українського кордону стотисячного російського війська до парламенту досі не подані ініціативи Міноборони щодо посилення обороноздатності.

Артур Герасимов, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Українці чудово розуміють, хто наші друзі, а хто ворог та окупант. І ми щиро дякуємо нашим друзям за надану допомогу і політичну підтримку, а влада має вийняти голову з асфальту і почати допомагати країні в зміцненні обороноздатності.

Олександра Устінова, народний депутат, "Голос":

Всі гроші, які зараз платять українці як військовий збір мають іти виключно на потреби нашої армії. Тому що в нас зараз є недоторканна золота корова, яка називається "Державний дорожній фонд". І от звідти як раз гроші не можна витрачати ні на що, окрім доріг, а ті гроші, які люді кожного місяця платять зі своєї кишені півтора відсотка, які вважаються військовим збором і мають йти на потреби армії, йдуть на все на що попало.

Парламентарії вийдуть на роботу до сесійної зали через два тижні. У разі необхідності - обіцяють зібратися раніше.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради:

Якщо буде якась екстраординарна, не дай боже, подія, парламент готовий 24 на 7 зібратися, в будь-який момент. Оскільки ми входимо вже в нову сесію у разі необхідності позачергового засідання, воно буде скликано негайно.

Загалом під час сьомої сесії народні обранці планують розглянути понад півтори тисячі законодавчих ініціатив.