Снайпер відкрив прицільний вогонь по цивільних на Донбасі. Біля Світлодарська було поранено рибалку. Ворог двічі поцілив у нього, коли той був на водосховищі. Очевидці одразу покликали наших військових, і ті оперативно доправили чоловіка до найближчої лікарні. За словами медиків, життю постраждалого ніщо не загрожує.

Поранений:

Парень мне оказал помощь. Побежал, позвал военных, военные приехали, наложили жгуты на ногу, привезли в больницу. Больше я ничего не помню. Я не услышал выстрела, а просто удар и теплая кровь пошла. И все.

Віктор Захарчук, лікар-травматолог: