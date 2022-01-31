Снайпер відкрив прицільний вогонь по цивільних на Донбасі [ Редактировать ]
Снайпер відкрив прицільний вогонь по цивільних на Донбасі. Біля Світлодарська було поранено рибалку. Ворог двічі поцілив у нього, коли той був на водосховищі. Очевидці одразу покликали наших військових, і ті оперативно доправили чоловіка до найближчої лікарні. За словами медиків, життю постраждалого ніщо не загрожує.
Поранений:
Парень мне оказал помощь. Побежал, позвал военных, военные приехали, наложили жгуты на ногу, привезли в больницу. Больше я ничего не помню. Я не услышал выстрела, а просто удар и теплая кровь пошла. И все.
Віктор Захарчук, лікар-травматолог:
Состояние средней тяжести у него было, две раны огнестрельных на правом бедре, давление немножко, кровопотеря была, в настоящее время состояние стабилизировано, требует лечения.
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