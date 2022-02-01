Наш Руслан Смєщук спілкувався з оборонцями українських рубежів. Які настрої панують на фронті нині - дивіться далі.

Промерзлі окопи, засніжений степ. Це - передові українські позиції в районі контрольованого СМТ Золоте та тимчасово окупованого Первомайська. Це - Луганщина.

Євген, військовослужбовець ЗСУ:

Сьогодні було тихо, спокійно. А вчора я чув там хтось новий приїхав, то я зрозумів що пристрілювались - трохи гепало. Сказали не вилазити, бо вони хочуть подивитися на наші позиції. А так спокійно, всі готові давати опір.

Такі, неприцільні ворожі обстріли наші оборонці за обстріли не вважають. Це - вже буденність. А ось тут свіжий сніг поступово накриває свіжі вирви від розривів. Ці дерева - пошкодило під час останнього потужного ворожого обстрілу. Так що попри оманливу тишу - вдарити смертельне залізяччя може у будь-яку мить. Як це було нещодавно.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Стріляли стрілецькою зброєю, і здається з гранатометів РПГ. А потім зразу мінометом почали працювати. Там між прильотами були короткі проміжки, не так що одна прилетіла, потім другий, третій - а с перерывами часу.

І тут же на позиціях ми зустрічаємо незвичного вояка. Зовсім молодий хлопчина - сюди в окопи - поїхав із строкового призову. Каже - під час обов'язкової служби зрозумів, що хоче воювати в бойовій частині. Родина хлопця в захваті не була - але його вибір прийняла.

Позивний "Броня", військовослужбовець ЗСУ:

Я був в частині, звоню батькові кажу: па, підписую контракт. Він каже: ти шо? Ну блін. Я кажу - блін, ну мені захотілося. Він каже: я поняв. Я кажу: відправ мої документи. Він відправив. За три дні я вже був на контракті.

Якийсь час хлопець намагався приховувати - куди він збирається від найстаршого члена родини - бабусі. Сміється - не довго те вдавалось.

Позивний "Броня", військовослужбовець ЗСУ:

Я був приїжджав до дому, і бабуся каже – я, каже, понімаю де ти, мені говорили що ти на контракті, що ти поїдеш в АТО. Я кажу - ну правильно говорили - але я ще не їду, хоча я насправді вже їхав сюди.

Що ж до загальної ситуації на фронті - за останню добу у порівнянні із попередніми - ситуація дещо загострилась. Українських солдатів вороги обстрілювали і в Луганській, і в Донецькій областях.