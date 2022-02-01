Дим, сморід і кіптява. Жителі передмістя Черкас скаржаться на підприємство з утилізації автомобільних шин. Мовляв, уже понад два роки переробники труять довколишні квартали, адже скати там просто спалюють. Хто й за чиїм дозволом? З'ясовував Станіслав Кухарчук.

Так уже понад два роки працює у Черкаській промисловій зоні мінізавод із перероблення шин. Це відео відзняли на території підприємства місцеві активісти, коли саме спалювали скати. За тиждень після цього, піролізні печі вже не працюють, але на прилеглій території палити не припинили, констатує активіст Ярослав Лисенко.

-Це все не ґрунт, це все резина …я думаю, можна копати дуже глибоко.

Побачивши нашу групу, випалювачі миттєво сховались. Та майже метровий шар паленої гуми навколо заводу свідчить про промислові масштаби роботи. Гори металевого корду зі скатів тут заввишки з людський зріст, і вони всюди.

Ярослав Лисенко, громадський активіст:

Вони тут його випалюють, я так розумію, вони резину ділять - одну резину спалюють там, а тут залишки допалюють, добуваючи корд, а потім здають його на метал.

Від такої варварської утилізації автомобільної гуми страждають цілі райони передмістя Черкас. Будинок Василя Марковича - за вісімсот метрів від підприємства, і тутешні "аромати" йому знайомі як нікому.

Василь Нікітський, житель Черкас:

Східний вітер, несе все сюди - задихаємося, тут і діти, і онуки. Я частенько з собачкою виходжу, вигулювати, то там бачу щось і палиться, і якийсь вогонь горить і плями такі жовті…

Експерт-еколог Олександр Позняков побаченим приголомшений. Каже, роботу таких підприємств мають контролювати передусім державні органи, та й саме спалювання шин - не зовсім законний метод утилізації.

Олександр Позняков, експерт-еколог:

Взагалі спалювати шини - є неприйнятним, тому що під час їхнього спалювання при дії атмосферного повітря відповідно в атмосферне повітря попадають такі речовини, як канцерогени, як бензопірен, фуран, тобто діоксин…

Показувати дозволи та спілкуватися з нами працівники підприємства не забажали. Проте його власник все ж передзвонив - і розповів, що придбав підприємство місяць тому, зараз воно не працює, а він активно оформлює дозволи на його роботу.

Михайло Дудченко, власник підприємства:

Я це все купив, підприємство це стоїть - я його придбав, ось воно стоїть, і я чекаю поки всі дозвільні документи будуть у мене на руках. Це ви помилилися, я можу вас завірити, це ви помилилися - ніхто нічого не випалював.

Чи працює завод, найближчим часом має перевірити поліція. За фактом забруднення повітря вже відкрили кримінальне провадження.

Зоя Вовк, речниця ГУ Нацполіції в Черкаській області:

Відомості одразу були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, на даний час триває перевірка і чекаємо на дозвіл суду для проведення санкціонованого обшуку.

До перевірки підприємства поліція планує залучити й екологічну інспекцію, адже саме екологи мають підрахувати збитки.